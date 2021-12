El pasado jueves, la gran final de ‘Secret Story’ quedó empañada por el fuerte y tenso encontronazo que protagonizaron Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente. La madre de Alba Carrillo seguía manteniendo que Cristina Porta se comunicaba con Luca Onestini a través de un bolígrafo que había conseguido del exterior. Unas acusaciones que no le gustaron nada al presentador y que acabó por expulsar a la exconcursante del plató del programa de Telecinco después de que la exmilitar le llamara «bravucón». Sin embargo, Lucía Pariente no iba a quedarse callada y, camino a su hotel, no dudaba en contestar al de Badalona, al que tachó de «traidor».

Minutos después de que fuera expulsada del plató de ‘Secret Story’, Lucía Pariente hacía uso de sus redes sociales para contestar a Jorge Javier Vázquez después de presenciar sus advertencias hacia su hija. En concreto, la madre de Alba Carrillo aseguraba que al de Badalona le había «sobrado soberbia» e incidía en el hecho de que este podía haberse parado a pensar por un momento.

«Ha dicho tales barrabasadas que en el mismo sitio donde lo ha dicho, debería pedir perdón. Qué vergüenza tú y la gente que te lo permite, como Paolo Vasile, Jaime Guerra, Paco. Empezad un poco a pensar que no todo vale y a lo mejor tienen que empezar a ponerte en el banquillo, eres un traidor y un sinvergüenza. Qué razón tenía Paz Padilla, todo lo que sube, baja. Y cuando bajes, en el último escalón, estaré yo esperándote«, decía la exmilitar de forma tajante.

De la misma forma, Lucía Pariente insistía en que no tenía la necesidad de «bailarle el agua» al presentador y hacía hincapié en que tampoco mentía. «Me da igual si te cargas mi vida, si no me va este trabajo me voy a otro, porque no tengo humos ni ínfulas ni todas esas mierdas que tenéis vosotros. Se te tenía que caer la cara de vergüenza por llamar a mi hija deshonesta, pero cómo vas a saber tú lo que se siente por un hijo… No lo sabrás en la vida», continuaba defendiéndose la madre de Alba Carrillo.

Estas palabras de Lucía Pariente llegan después de que el presentador montara en cólera y lanzara una seria advertencia contra su hija. «Alba Carrillo, cuidado con el Twitter. Cuidado porque estamos hasta las narices, ¿te enteras? Y aquí ya de jueguitos ninguno, a mí ni me nombres. Jamás. Ni utilices juego sucio contra este programa, mintiendo, sembrando dudas… ¿De acuerdo? Cuidadito Alba, cuidadito», expresaba el catalán. Una advertencia que ha sido muy criticada a través de las redes sociales y que ha traído de nuevo a la actualidad sus desagradables episodios con Raquel Salazar, Olvido Hormigos o, la más reciente, Paloma García-Pelayo.

Alba Carrillo y su enfado con Mediaset

No es la primera vez que Alba Carrillo muestra públicamente sus desavenencias con algunos de los programas de Mediaset. El pasado mes de septiembre, en medio de su ruptura con Santi Burgoa, la modelo anunció medidas legales para acallar así cualquier rumor que dañara su imagen y la del periodista. Fue a través de sus historias de Instagram donde quiso revelar que está dispuesta a todo para que no se manchara su nombre.

«Todas las faltas de respeto basadas en mentiras, serán reportadas y tomaré las acciones legales pertinentes para protegerme. Esto es una red social, no la Santa Inquisición. Y no admitiré que se digan mentiras con impunidad del ‘anonimato’«, aseguró entonces. Ahora, con las advertencias lanzada por Jorge Javier Vázquez, la modelo tampoco ha querido quedarse callada y ha asegurado que al 2022 le pide libertad para todo el mundo.

«Cuando uno aprende a pensar desde pequeño, se informa y lee, se convierte en un librepensador y no podemos guardar un cerebro libre en una jaula, ni obligarlo a no pensar y a expresarse libremente», escribía en sus redes sociales. También, al 2022, Alba Carrillo pide libertad para todos: «La de verdad. Que no haya peajes, como canta el gran Sabina en ‘Noche de bodas’. ‘Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena», sentenciaba la hija de Lucía Pariente.