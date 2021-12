Lucía ha hecho que las redes sociales echen humo estos días tras rumorearse que la creciente barriguita que se le va notando es un embarazo. La gaditana ha aprovechado que tiene un canal en ‘MtMad’ para dejar las cosas claras y no ser víctima de las especulaciones, los dimes y diretes que pusieron en jaque su relación con Isaac Lobo alertando de supuestas infidelidades que ella no quería creer y las cuales se topó de golpe en ‘La última tentación’. Una traición. Otra más. Sin embargo, el amor es ciego y ella está enamorada, por lo que semanas después de ver cómo su novio repetía su historia de amor con Marina con ella y cómo caía en la tentación de la belleza de Bella, no dudó en darle una segunda oportunidad y confiar que esta vez hará las cosas correctamente.

Lucía ha querido dar explicaciones ahora a sus seguidores, al saber que no está siendo comprendida por decir una cosa y luego hacer la contraria. Pero es que quizá no entiendan que ella trate de hacer lo que le dicte la cabeza, pero en ocasiones el corazón es más persistente y al final siempre quiere llevar la razón. Así le ha sucedido ahora que ha decidido volver a los brazos de Isaac Lobo y que nadie se explica. Es por eso que ahora detalla qué sucedió tras ‘La última tentación’ y cómo terminó desoyendo los consejos de su mente para seguir los impulsos de su corazón.

“Nos pasamos el verano peleados y peleando. Solo hablábamos para tirarnos los trastos a la cabeza. Un día coincidimos en una fiesta de noche y no nos miramos ni a la cara, cada uno se fue por un lado a dormir”. Sin embargo, este encuentro removió los sentimientos de ambos, especialmente de Isaac, que no dudó en tratar de reconquistar a su amada traicionada. “Al día siguiente me escribió para hablar. A raíz de ahí y de irnos cada uno a nuestra casa, empezamos a hablar y hablar y poco a poco volvimos”, ha detallado Lucía, consciente de que no todos apoyan su decisión.

Con novio otra vez y ¿embarazada de Lobo?

Ahora que se ha desahogado explicando por qué le dio una nueva oportunidad a su chico, Lucia hace frente ahora a los otros rumores, a esos que aseguran que está embarazada tras comprobar que su vientre está cada vez más abultado. Lo ha negado. Reconoce que su barriguita ha sufrido una transformación, pero mantiene que esta metamorfosis nada tiene que ver con la llegada de un bebé, sino más bien por el estrés que ha sufrido en los últimos días a consecuencia de nuevos rumores de infidelidad de Isaac Lobo, que podría haber caído otra vez en la tentación, como así asegura Nagore Robles desde su programa, ‘Sobreviviré’.

“Puedo decir que, desde que salí de ‘La última tentación’ ha sido una de las peores semanas que he pasado”. Este sufrimiento por ver cómo los fantasmas del pasado regresaban a su mente se han traducido en episodios de estrés y ansiedad, lo que al final han derivado en un cambio físico en su anatomía, con drásticas subidas y bajadas de peso que no es capaz de controlar: “Me paso todo el día viajando y no como bien”, se excusaba ante sus seguidores, que llevan tiempo especulando con la posibilidad de que esté esperando su primer hijo con Isaac. Ella no quiere alimentar estos rumores y por eso no duda en levantarse la camiseta y abrirse el pantalón para mostrar en todo su esplendor su vientre. No es plano, pero dice que jamás lo ha sido: “Por muy delgada que esté yo eso lo tengo por constitución”. Pero para despejar aún más las dudas deja claro que la tripita no es un problema que le preocupe a día de hoy: “No estoy embarazada y no pretendo matarme en el gimnasio ni con la dieta”, sentencia.