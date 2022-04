Lucía Etxebarria ha dado este jueves una noticia que jamás hubiese querido dar. Su madre ha fallecido a los 95 años, una pérdida que encima ha pillado a la escritora fuera de nuestro país, lo que hace mucho más complicado este momento. Al parecer, se encuentra a 26 horas de nuestro país, por lo que no podrá volver tan pronto como querría para darle su último adiós. «Mi madre ha fallecido. Algunos sabes que estoy a 26 horas de viaje de España y que además en Semana Santa es prácticamente imposible conseguir vuelos, por no hablar de todos los problemas derivados de pasaporte digital covid para países fuera del acuerdo de schengen y demás», comienza diciendo.

Mi madre ha fallecido pic.twitter.com/wtP4kvB7O3 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) April 7, 2022

Ahora está centrada en su vuelta a España y tiene el móvil desconectado, lo que le ha llevado a hacer un llamamiento público en su red social. Quiere que todo aquel que conociera en persona a su madre y tenga la intención de despedirse de ella, avise a un familia de Lucía Etxebarria: «Mi prioridad es regresar a España, por eso no puedo avisar a todos los amigos y amigas de lo sucedido. Si conocías personalmente a mi madre, a mí, a mí familia, te ruego que te pongas en contacto con alguien de mi familia. Ellos te informarán de dónde se va a realizar la despedida de mi madre. Mañana. No podrás llamarme a mí, estoy desconectada».

La muerte de su progenitora se ha producido solo unos días antes de que cumpliera 95 años. No falleció sola, sino acompañada de personas que la querían y, aunque Lucía no pudo despedirse de ella, sí lo hizo antes de emprender su viaje. «Ella creía firmemente en otra vida y falleció habiendo recibido el consuelo de su religión. No murió sola. No pude despedirme en su lecho de muerte, pero si me despedí de ella antes de irme, y mi último recuerdo es bonito», apunta. La escritora está desolada, pero le consuela saber todo el amor y cariño que su madre se lleva consigo, tal y como dice ella en uno de sus últimos tweets. «Mi madre fue una mujer muy querida y, a pesar de que tuvo una vida excepcionalmente difícil, es cierto que se lleva muchísimo amor», finaliza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Etxebarria (@lucia_etxebarria_)

Muchos seguidores de Lucía le han mostrado su apoyo tras recibir el que es el golpe más duro de su vida. De hecho, los mensajes de condolencia no se han dejado de suceder desde que Etxebarria publicara pasadas las 11.30 horas de la mañana que su madre había muerto. «Si se lleva amor, se lleva lo más importante. Un abrazo muy fuerte para ti y tu familia», «Ese equipaje es el único que vale la pena» o «Lo siento mucho» son solo algunos de los mensajes con los que sus followers quieren hacerle llegar el calor que ahora necesita ella estando lejos de su familia.