'Café con aroma de mujer' ha hecho historia en nuestro país. Ha batido todos los récord y ha alcanzado una audiencia de cientos de millones de personas, lo que convierte a esta serie en una de las más vistas en España. Lucía, papel que interpreta Carmen Villalobos ha charlado por primera vez con un medio español y nos ha confesado muchos secretos. Alguna de ellas están relacionadas con William Levy, uno de los protagonistas de la serie junto a Laura Londoño.

Carmen Villalobos tiene mucho que ofrecer, posee una amabilidad impresionante. Nos da grandes titulares, nos cuenta cómo ha afrontado determinadas críticas y nos habla incluso de una polémica que ha vivido con Mercedes Milá, pues la presentadora española ha contado que «la odia». En solo unos meses se ha convertido en toda una estrella y el papel que interpreta le ha sacudido su vida para bien y ella solo se siente agradecida de esta oportunidad laboral.

Susanna Griso y Joaquín Güell mantienen una relación. Miguel Torres y su marido Paula Echevarría tienen un hijo en común.

La serie que encabeza las listas del mundo entero ha permitido conocer a grandísimos actores como Laura Lodoño, quien interpreta a Gaviota y con quien también habló SEMANA en exclusiva hace unas semanas. «Se ve como un hombre grandote y obvio que es un hombre grandote, pero también tiene una parte que es muy de niño, que es muy divertida, porque uno no se lo imagina», dijo sobre William Levy, compañero de reparto.