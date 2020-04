José Luis Balbín es toda una eminencia en el mundo del periodismo. El asturiano creó y presentó ‘La clave’, un programa que pasará a los anales de la historia de la televisión en España y que décadas después de emitirse, se ha pedido que vuelva a rescatarse en la parrilla de televisión. Sus seguidores eran fieles, por eso se preocuparon inmensamente cuando este fue víctima de un ictus en el año 2015. Sin embargo, a su lado estaba la mejor enfermera, su esposa, la también periodista Julia Mesoneros. Aunque ambos forman el tándem perfecto, ahora están preocupados con la situación actual que vive el país. Él es paciente de riesgo y ella ha sufrido muchos de los síntomas compatibles con el Covid-19, pero nadie le ha hecho el test para comprobar si era positivo en coronavirus a pesar de su insistencia, según ha podido saber SEMANA. Nos ponemos en contacto con ella y así nos lo confirma: lo ha intentado por todas las vías. Para ella es vital conocer si estaba contagiada de esta enfermeda, pues no puede asumir ni el más mínimo riesgo con Balbín, enfermo de ictus con 79 años. Pero, por mucho que pueda parecer lógico y necesario, le ha sido imposible.

No están desamparados ni su situación es crítica, pero sí solidarizados con el resto de ciudadanos y aprovechando su voz pública quieren denunciar una situación en la que se encuentran ellos, pero también cientos de miles de familias en España, en la que conviven con un paciente de riesgo y les es imposible hacerse un test aun teniendo síntomas compatible con el virus. Y ellos tienen la fortuna de contar con dos familias que les pueden dar protección, pero no todos tienen la misma suerte.

Julia cuéntanos tu experiencia:

Tenía todos los síntomas salvo fiebre. Tenía 35, más que fiebre era al contrario. Me encontraba bien, pero con muchísimo dolor de garganta, tos, dolor de cabeza intenso. Cuando estás en esa situación y estás aislado y no puedes ir al médico tienes la duda de si es o no el virus. Pedí que se me hiciera el test porque ahora estamos mi marido y yo solos, puesto que, para evitar riesgos, dije al cuidador que no viniera mientras esto durase. Soy yo quien e hago cargo de José Luis al 100%. Soy yo quien se tiene que acercar a él para atenderle y me da miedo haber contraído el virus y contagiarle. Pero la única respuesta que recibo es que procure no acercarme a él. Y no por falta de sensibilidad de los sanitarios, todo lo contrario, porque no pueden hacer más. No pueden hacerme un test porque no hay. Ellos mismos reconocen mi situación, pero es que ellos mismos son los primeros que están desprotegidos.

Vamos, que a pesar de la situación y de tu insistencia no te han hecho el test

Nada. Yo pedía que me hicieran el test, necesitaba que me dijeran si lo tenía para quedarme tranquila porque José Luis es un paciente de riesgo. Tenía temor porque es un virus que se manifiesta de maneras diferentes. Llamé al hospital Puerta del Hierro, llamé al teléfono que pusieron especialmente para esto, pero nadie me atendía. Ya desistí porque no me contestaban y entonces llamé a nuestro médico de familia y me dijo que no podía hacer otra cosa. Nos trata de maravilla, pero ella misma me dijo que no tenían ni mascarilla para darme. Solo me dijo que me tomara un paracetamol cada 8 horas y que no me acercara a él, pero no tengo más remedio. Él tiene una serie de dependencias. Por supuesto, cuando me acerco a él tomo todo tipo de precaución con una pantalla.

¿Estáis en Asturias o en Madrid?

Estamos en Madrid. Vivimos en un municipio a las afueras. No salimos de casa para nada. Tenemos muy cerca un centro comercial y nos acercan la compra.

¿Ahora cómo estás?

Desde hace una semana estoy algo mejor. Ya no me duele la cabeza, tengo alguna molestia en la garganta, peor parece que va remitiendo… Cada vez que me tenía que acercar a él me ponía guantes, unas máscara pantalla que me facilitaron mis familiares con las que parezco una soldadora. Me busqué las mañas que yo tenía para no contagiarle. Imagínate que lo he tenido… ¿Cómo en casos específicos como el de José Luis que tiene una edad avanzada y es paciente de ictus no se hace? No pedía que se nos hiciera a los dos, pero al menos a mí, para saber si podíamos compartir casa y buscar una opción con nuestras familias. No ha habido manera, tiré la toalla… Es incomprensible.

¿Tampoco te trasladas para ir la farmacia?

Hice acopio de medicamentos antes de todo esto. De todos modos, José Luis se toma solo dos pastillas. Salvo por el equilibrio él está mejor que todos nosotros.

¿Has intentado realizártelo en centros privados?

No, la verdad es que no lo pensé. Me dijeron que era imposible en todos los sitios. Intenté protegerme de la mejor manera por si lo tenía… Cada vez que me acerco a él me pongo una ropa diferente, guardo la distancia de 3 metros…

¿Os sentís desvalidos?

No esa no es la palabra, pero sí siento mucha rabia e impotencia. Es una tomadura de pelo, el coraje ante la pésima gestión que se está haciendo de toda esta tragedia. He pasado unos días fastidiada.

¿Habéis perdido a algún ser querido durante esta crisis sanitaria?

Sí, hemos perdido a amigos. Uno de ellos periodista, el director de ‘Pueblo’ que tenía 84 años. Muy triste, la verdad, pero casos de estos está habiendo muchos, sobre todo en gente de determinada edad. Yo si a José Luis se lo detecto derribo las puertas que tenga que derribar y le hacen la prueba, pero yo he estado muy pendiente de que no tuviera ningún síntoma.

¿José Luis tiene que llevar rehabilitación en casa después del ictus? ¿Esto se ha visto perjudicado?

No, ya no. Ha estado llevándola hasta hace tres meses, pero ya estaba muy agotado. Habían pasado seis años desde que le dio el ictus y hacía ejercicios todos los días, ya estaba cansado. Yo veía que la intención era que recobrara su autonomía para caminar y ya va a ser complicado mejorar más.

¿Él cómo está?

De salud muy bien, pero el ictus le dio con edad avanzada. Las secuelas a medida que pasa el tiempo son peores, que en su caso fue el equilibrio en el tronco y no lo mantiene. Pero él camina y está bien.

¿Qué opina José Luis de todo esto?

Él observa, pero siempre ha dicho ‘soy el optimista más pesimista que conozco’. Tiene humor negro asturiano, él tampoco puede hacer nada más comentarios sobre la actuación del Gobierno y el descontrol. Más que nosotros quiero decir.

¿Os sentís acompañados por la familia y amigos?

Estamos muy acompañados por nuestra familia. Vivimos los dos con el asistente, pero como él libra los fines de semana yo decidí que era mejor que no viniera hasta que se arreglara todo porque si no había más posibilidades de contagio. Evito así peligros, pero por los dos lados tenemos a mucha gente que nos llama y que está pendiente.