Lourdes Ornelas aclara cuál es el estado de salud de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto

Hace ya más de seis meses que no tenemos noticias de Camilo Blanes, quien en los últimos meses ha tenido varios sustos de salud. Uno de sus últimos contratiempos tuvo lugar en septiembre de 2022, cuando un helicóptero medicalizado del SUMMA tuvo que trasladarse hasta su domicilio, en la localidad madrileña de Torrelodones, para atenderlo de manera urgente. En los últimos días han vuelto a correr los rumores sobre la posible fragilidad de su estado de salud. ¿El motivo? Son contadas las ocasiones en las que hemos podido ver en público al hijo de Camilo Sesto. Este detalle, sumado al hecho de que no va a participar en la serie sobre su padre que está preparando Atresmedia, ‘Camilo Superstar’, han despertado ciertas dudas sobre su situación actual. Su madre, Lourdes Ornelas, asegura que se encuentra bien de salud y que no hay motivos preocuparse por su estado: "Todo bien".

Vídeo: Europa Press

Lourdes Ornelas aclara que su hijo Camilo "está bien"

En las últimas semanas se ha especulado que Camilo Blanes podría dar vida al inolvidable cantante por su parecido físico. Algo a lo que Lourdes Ornela ha respondido. Su hijo no aparece en la serie sobre el cantante porque "salió un primo de él". Además, cree que el actor protagonista es "un actor buenísimo". Cuando se le pregunta por la preocupación por el estado de salud de su hijo, dice: "Me da mucha pena que estén aquí haciendo tiempo pero está muy bien todo. Está bien".

Recientemente, Lourdes Ornelas hacía unas sinceras declaraciones sobre su hijo y confesaba que “sigue luchando”, que está “fuerte y decidido” a superar sus malos hábitos y que se encuentra “muy bien tratado” por los profesionales que se encargan de él. El propio Camilo ha hablado también de cómo vivió su último susto, cuando un helicóptero medicalizado aterrizaba en su jardín para darle asistencia médica. Entonces no fue trasladado a un hospital ya que se negó a marcharse de su casa. Días después de ese incidente tuvo que ser ingresado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Fueron semanas muy angustiosas tras las cuales, Camilo reapareció recuperado a las puertas de su domicilio para dar detalles sobre su último ingreso hospitalario que ha acaparado. "La salud fluctúa pero bien. Ahora estoy bien, por fin", decía, sin profundizar en sus problemas de adicciones. "Me cuida todo el mundo, es increíble. Estoy muy agradecido, la verdad", sentenciaba.