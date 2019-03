Después de unos meses en los que la relación de Lourdes Montes y Eva González ha estado en entredicho, la pasarela Doñana D’Flamenca 2019, celebrada en Almonte, Huelva, parecía que podría ser el escenario en el que veríamos juntas a ambas cuñados. La mujer de Francisco Rivera presentaba su nueva colección ‘Miabril’ y un día antes la presentadora de ‘La Voz’ había acudido a esta cita, apoyando a su buen amigo Cristo Bañez.

Sin embargo, la mujer de Cayetano Rivera no asistió a este desfile, avivando los rumores de una supuesta mala relación. Una destacada ausencia que llamaba, una vez más, la atención de la prensa. Siempre cordial, Lourdes desmintió que existan desavenencias entre ambas y reveló que el día anterior había estado con Eva.

“Yo estuve con ella ayer, y le dije que me parecía absurdo que viniese dos días seguidos. Estuve ayer apoyando a Cristo, íntimo amigo suyo, y nosotras aprovechamos que yo me pasé por aquí parar traer unos vestidos y tomamos algo juntas. No hay nada más, de verdad”, afirmó.

Eva González se dejó ver el pasado jueves en el front row junto a otros rostros conocidos como Elisabeth Reyes y Elena Tablada. Un día más tarde era el turno de Lourdes Montes que regresaba a la pasarela después de dar a luz, el pasado mes de enero, a su segundo hijo, Curro. La diseñadora estuvo arropada por su marido, Francisco Rivera, y por su hija, Carmen, que acudía por primera vez a un desfile de su madre. “A ella le encanta, es muy cursi, muy niña”, confesaba Lourdes. Tampoco faltaron a la cita su hermana, Sibi, y la progenitora de la diseñadora.

Respecto al bautizo de Curro, la diseñadora aún no tiene fecha para la celebración. “Aún tenemos que buscar padrino”, confesaba a la prensa.

