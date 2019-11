10 «Te esperamos con todo nuestro amor»

En la publicación compartida por la futura mamá, ha dado las gracias a todas las personas que acudieron a este día tan especial para el matrimonio. «💙GRACIAS💙No tengo palabras para describir lo que he sentido esta tarde… Lo que iba a ser una comida para 4, se ha convertido en una Baby Shower mágica♥️ rodeada de la gente que más quiero!! Y las que no habéis podido venir, habéis estado en mi corazón🤗OS QUEREMOS👨‍👩‍👧 Deseando conocer a mi litle Rafik🤰🏻#babyshower #babyboy #liltlerafik #miniño«, ha escrito.