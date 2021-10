Lolita Flores ha tenido que suspender sus funciones de teatro debido a un problema de salud: la artista sufre de ciática y no puede subirse a los escenarios

Lolita Flores no está pasando por su mejor momento debido a un problema de salud que le ha obligado de bajarse de los escenarios. Así mismo lo ha contado ella en ‘El Hormiguero’. La artista ha acudido a su puesto de trabajo en el programa de Pablo Motos como tertuliana junto a Rubén Amón, María Dabán y Juan del Val. A pesar de que ha podido asistir al espacio de Antena 3, ha querido revelar el bache de salud por el que está atravesando y que le ha obligado a bajarse de los escenarios. La actriz, que ha compartido tertulia con el presentador y el resto de sus compañeros, ha confesado lo que le está ocurriendo, ya que ha querido reconocer la enfermedad que está padeciendo.

La artista padece de ciática y tiene que llevar una faja ortopédica lumbar

Lolita Flores ha reaparecido en televisión con una faja, por lo que Pablo Motos ha querido saber el motivo. «He tenido un fuerte ataque de ciática, me hicieron una resonancia y han visto que tengo las lumbares un poco fastidiadas«, ha asegurado la artista visiblemente afectada por el difícil momento por el que está atravesando. Y es que Lolita tendrá que llevar una faja ortopédica lumbar durante un tiempo para corregir este problema de salud, por lo que se ha visto obligada a cancelar todas sus funciones de teatro que tenía programadas para las próximas semanas. «He tenido que suspender las funciones de teatro, aquí puedo estar porque estoy sentadita en una silla con la fajita y me tratan todos como si me fuera a romper», ha dicho.

A pesar del complicado momento por el que está pasando, la cantante ha querido bromear con su problema de salud: «No estoy virgen entera sí. Esto no es para toda la vida, no sé si estaré en 15 días o un mes… Llevo mucho en el teatro y quiero descansar hasta el año que viene, que ya tengo cosas en mente que quiero hacer», ha desvelado. Ahora, se toma un respiro y un tiempo de descanso para recuperarse y recargar las pilas de cara a una próxima temporada. A pesar de haberse bajado de los escenarios, ha confesado que en la medida de lo posible intentará acudir a su cita semanal en el programa de Antena 3.

Lolita Flores no está pasando por su mejor momento personal

Hace tan solo unas semanas que la artista desveló que no estaba pasando por su mejor momento, aunque «tampoco el peor». «Las circunstancias se acumulan y yo, libre, mujer y madre, me debo a los míos artista siempre mujer más que nunca. No necesito compasión sino ser yo misma. No quiero que me pasen la mano por el lomo, como a los perros, fiel amante de ellos y echo mucho de menos al mío que se me murió hace unos meses, pero para perra yo, callejera, canalla y estrella, fiel e infiel conmigo misma», señaló por aquel entonces.