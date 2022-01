No hay nada como empezar el 2022 cargado de buenas noticias. Y un bebé en camino es lo mejor que podemos compartir con vosotros. Este miércoles, saltaba la noticia de que Elena Furiase está embarazada de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Gonzalo Sierra. A Lolita Flores se le han ido todos los malos al conocer la buena noticia que le tenía preparada su hija como regalo de Navidad. Pocas horas después de que saliera esta gran noticia a la luz, ha reaparecido la artista, visiblemente feliz y emocionada. Y es que Lolita Flores será de nuevo abuela. Y es que después de una larga temporada con malas noticias de salud y laborales, llega una alegría que pone buen sabor al cierre del 2021 y marca un buen inicio para el 2022, tal y como ha adelantado la revista ‘Hola’ este miércoles.

Lolita Flores no puede esconder la felicidad por el gran momento que está atravesando

Tal y como hemos dicho anteriormente, Lolita Flores ha reaparecido poco tiempo después que se hiciera pública la noticia del embarazo de su hija. Su rostro lo decía todo. Aunque lucía la mascarilla obligatoria para evitar la propagación del coronavirus, su mirada y las arrugas de expresión que se marcaban en su cara demostraban que no podía dejar de sonreír y que es un gran momento de felicidad por el que está atravesando en estos momentos. La artista, que se ha encontrado con las felicitaciones de los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones de su casa, ha recibido la enhorabuena por parte de ellos y ella no podía esconder su felicidad.

«Encantada y feliz de la vida», dice visiblemente emocionada. Ha querido desvelar cómo se encuentra su hija en este segundo trimestre de embarazo: «Ella está divinamente». En cuanto a la preferencia del sexo del bebé que espera su hija, ha asegurado que no le importa: «Me da igual, que venga bien y mi hija esté bien». Y es que de momento se desconoce el sexo del bebé que espera Elena Furiase. No te pierdas las primeras palabras de la feliz abuela en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

El matrimonio buscaban darle un hermanito a su primer hijo, Noah

En septiembre el 2021, la pareja pasó por el altar y ya habló de su intención de darle un hermanito a su hijo Noah, que llegó a este mundo en octubre de 2018. Se trata de un bebé buscado que la pareja ha deseado, como así han confesado en algún que otro photocall en el que se han dejado ver desde que fueron padres por primera vez. Elena Furiase se ha cuidado mucho de lo que subía en las redes sociales este tiempo, para evitar que con su segundo embarazo sucediese como con el primero. Esta vez ha tratado por todos los medios que nadie se enterase de la feliz noticia hasta que ella misma no lo anunciase a través de una exclusiva, una oportunidad que se le truncó la primera vez cuando en ‘Sálvame’ se le adelantaron y desvelaron que estaba esperando su primer hijo.