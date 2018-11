4 La contundente respuesta de Lolita

“He visto la serie ‘Arde Madrid’ y me ha gustado muchísimo. Rosalía me parece una artista fabulosa y muy sabia para lo joven que es, pero esto no me parece. Lola Flores es Lola Flores y Rosalía es Rosalía”, escribía enfadada Lolita en su perfil público de Twitter.