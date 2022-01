Loles León no ha podido evitar emocionarse al hablar del estado de salud de un gran compañero y buen amigo, Antonio Resines. «Está mejor. A ver, se ha cumplido un mes de su ingreso en la UCI y está mejor. Va a tener mucho tiempo de recuperación y de todo, pero está mucho mejor y ya ha salido de lo duro y ha podido», ha afirmado la actriz que estrena en el Teatro La Latina ‘Una noche con ella’.

«Yo estaba segura, estaba convencida, de que él luchaba y saldría porque Antonio es Antonio Resines y él podía», ha afirmado la intérprete quien ha recordado que muchos compañeros de la profesión continúan muy pendientes de su evolución. «Todos hemos estado y hemos mandado mucha energía. Hemos estado ahí diciendo Antonio, te necesitamos. Él ha podido, él es mucha lucha y lleva mucha encima».

Loles León ha aprovechado para elogiar a Antonio Resines no solo como actor también como padre de familia, uno de sus perfiles menos conocido. «Es un hombre que lleva toda la vida en el cine, en el teatro últimamente, en el mundo del espectáculo. Crío a su hijo solo. Es un hombre de estos de los que no se habla, de estos que crían a sus hijos, que trabajan y los sacan adelante. Que también los hay, no solo las madres y las mujeres».

A la actriz le une una estrecha y dilatada amistad con su compañero con quien ha recordado que tiene muchas cosas en común. «Nosotros siempre nos hemos querido mucho. Él me ha querido porque éramos lo mismo. Yo una mujer que luchaba y sacaba a su hijo adelante y él también, un hombre que luchaba, criaba y sacaba adelante a su hijo».

Un largo ingreso

Antonio Resines permanece ingresado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón desde el pasado 22 de diciembre. Su hospitalización se debe a complicaciones derivadas del coronavirus y se encuentra estable. «Está remontando. Tiene ganas de engancharse a la vida», afirmó recientemente el actor Javier Gutiérrez. Continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos y según lo trascendido en los últimos días ha experimentado una mejoría.

Desde que saltara a la luz pública la noticia, las muestras de cariño se han sucedido por parte de muchos rostros conocidos. Uno de los mensajes más destacados lo protagonizó Santiago Seguro quien le dedicó una carta que pronto se convirtió en viral. «Mi amigo Antonio Resines está en la UCI. Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí la Nochevieja. Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión», afirmaba en redes. También aprovechaba para solicitar a sus seguidores que rezaran por el intérprete. «Que deseéis con fuerza que se recupere, y que mentalmente le mandéis mucha energía y ánimos».