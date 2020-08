Varios rostros conocidos han criticado al cantante y lo han tachado de ser un irresponsable por animar a sus tres millones de seguidores a acudir a la manifestación.

Miguel Bosé vuelve a estar en boca de todos. El cantante ha vuelto a la carga y ha hecho uso de sus redes sociales para mostrar sus dudas acerca de la veracidad sobre el coronavirus, la pandemia que azota a todo el mundo y que en España el total de contagios asciende a 342.813 y el número de muertes se ha elevado a 28.617.

En concreto, el interprete de «Morena Mía» ha promovido en su cuenta oficial de Twitter una manifestación en Madrid en contra del uso obligatorio de la mascarilla. Bosé anima a sus más de tres millones de seguidores a que el domingo 16 de agosto acudan a la Plaza de Colón de Madrid para poder sumar «un millón» de asistentes.

Aunque se trata de una manifestación en contra del uso de las mascarillas, los organizadores han hecho hincapié en mostrar su recomendación a que acudan con ellas puestas para que, según explican, no les puedan acusar «de rebrotes», «disolver la manifestación» o arrestarles.

A los pocos segundos, el tuit del cantante se ha hecho viral y los usuarios de esta red social no han dudado en criticar la actitud y el peligroso mensaje que está trasladando el cantante. Entre ellos, el cantante Cepeda, quien fuera concursante de ‘OT 2017’, quien ha reconocido ya no siente la admiración que tenía hacia él. «Acabas de perder el respeto que te tenía. Hay muchos artistas luchando por salir adelante y por que esto pase haciendo lo que podemos y respetando las medidas. Que tengas la vida resuelta no implica que te cargues todo por lo que lucha tu gremio», asegura.

Cepeda no ha sido el único rostro popular que se ha lanzado a criticar al artista, el cantante Ismael Serrano ha tachado al acto de «rebeldía» de Bosé de ser una «tontería». «Convertir la negativa a llevar mascarilla en un ejercicio de rebeldía es una tontería. La rebeldía se muestra ante el poder que nos somete de manera injusta. Esto es simplemente atentar contra el bien común: la salud de toda una comunidad«, escribe.

Asimismo, el tuit de Bosé ha generado más de 10 mil comentarios en los que los usuarios de esta red social resaltan la «irresponsabilidad» del cantante al promover esta teoría conspiranoica. «¿Y esta persona tiene a dos peques a su cargo? Servicios sociales hola», «Perdiste a tu madre por esta enfermedad y animas a que se propague…», «No culpes a la mascarilla de que no te llegue oxígeno al cerebro», «¿Alguien le puede quitar el Twitter a este señor?«, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Las críticas de Miguel Bosé al Gobierno

No es la primera vez que Miguel Bosé realiza polémicos comentarios en las redes sociales. Tampoco es la primera vez que se expresa abiertamente sobre la crisis sanitaria en su perfiles. El pasado 29 de abril compartió un mensaje con la intención de advertir a sus seguidores sobre los supuestos peligros de la red 5G. En su post aseguraba que ésta guarda relación con el coronavirus, e incluso publicaba charlas sobre este asunto. «Vamos a empezar a poner los puntos sobre las íes. Empiezo con esto. Me gustaría tener vuestros comentarios», escribía junto a un vídeo de una conferencia de Thomas Cowan. El pasado mes de junio, Miguel Bosé volvía a hacer arder las redes sociales después de asegurar que el coronavirus era la gran mentira del Gobierno.

Además, poco después señalaba que GAVI, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef o la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de las vacunas fallidas para paliar la pandemia que han causado muchas víctimas en todo el mundo. «La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades», dice.

A pesar de que ha generado un sinfín de críticas, lo cierto es que Miguel Bosé no ha parado de compartir sus impresiones sobre la enfermedad de forma pública puesto que, según él, su intención es advertir a la población de lo que sucede en el mundo. «Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES».