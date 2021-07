La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha querido compartir una reflexión de despedida después de que su labor como colaboradora de televisión haya terminado.

Rocío Flores lleva unos meses intensos, en los que ha sido de manera directa e indirecta, protagonista de la actualidad. Primero era la docuserie de su madre, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, de la que siempre ha preferido no pronunciarse y que le llevaba a la palestra, y después su labor como defensora de Olga Moreno en ‘Supervivientes’. Un cóctel que le hacía estallar en más de una ocasión.

Ahora, tras cuatro meses intensos en los que ha tenido que acudir a los platós de televisión, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se despide de una dura etapa, que también le ha aportado cosas buenas. «Necesitaba volver a la vida normal, tener paz y desconectar un poco… He aprendido mucho estos 4 meses, ha sido muy muy duro, pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho», empieza diciendo la joven en una llamativa reflexión.

Este mensaje compartido hace unas horas en sus redes sociales ha sonado a despedida. Y para acabar con esta ¿despedida? Rocío Flores se muestra agradecida, porque en medio del revuelo mediático y las críticas, también ha recibido una ola de mensajes de apoyo: «Solo quería daros las gracias porque a pesar de todo lo malo también he recibido mucho apoyo y muchas muestras de cariño y os estaré siempre agradecida 💙».

Una foto en blanco y negro que suena aún más a despedida

La hemos visto romperse varias veces durante estos meses. Era inevitable preguntarle por el desgarrador testimonio que ha ofrecido su madre en televisión. Y ella ha tratado de mantenerse ajena a la polémica y no contestar a algunas de las declaraciones que Rocío Carrasco hacía sobre ella en su docuserie. Una de las veces tuvo que ser tajante y desveló que iba a centrarse en ella, ya que la situación le estaba sobrepasando.

Unas declaraciones claras sobre el momento que atravesaba

«Estoy tomando la perspectiva de centrarme en mí y en mi salud mental. Quiero poder tomarme esto de la mejor manera posible. Estoy en proceso, yo creo que todo lleva su proceso… y ahí estoy yo», ha comenzado diciendo. Tras estas palabras aseguraba que estaba atravesando uno de los peores instantes de su vida: «Obviamente no diré que es el mejor momento de mi vida. Incluso diré que es el peor. Bueno quitando las dos pérdidas que he sufrido, que era mi abuela materna y mi abuelo paterna. Pero sí… no te voy a mentir», declaraba.

No ha cuestionado nunca el papel de su padre

Rocío Flores dejaba claro que no cuestiona nada el papel de Antonio David Flores como padre. «¿Se me está cayendo un mito referente a mi padre? Estoy siendo una persona bastante objetiva cuando yo he visto que mi padre ha hecho algo que no me ha gustado, yo me he sentado con mi padre y se lo he dicho, pero que se llegue a cuestionar el papel de padre, no«, contaba. A pesar de esto, Rocío Flores no quiso hablar más sobre la docu-serie de su madre: «Cada vez que se me pregunta algo referente frente al documental ha sido en dos hechos concretos por dos hechos concretos y no voy a seguir hablando del documental«, desvelaba.