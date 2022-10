Lidia Torrent y su pareja, Jaime Astrain, se han convertido en padres por primera vez. Este lunes 17 de octubre la pareja ha dado la bienvenida a su pequeña, a la que han llamado igual que la abuela materna, la popular presentadora Elsa Anka. El modelo ha compartido la primera imagen de la niña en sus redes sociales, donde ha mostrado una instantánea de él y su chica sujetando la mano de su bebé. «Elsa Astráin Torrent. 17.10.22 💛Lidia Torrent, gracias por hacerme la persona más feliz del mundo», dice.

Se trata de un momento muy feliz para Lidia Torrent y su chico, que esperaban ansiosos ver la carita de su retoño. Esta ha nacido cinco días después de lo previsto, así que su llegada ha sido más que bien recibida por ambos y sus respectivos familiares. Ahora nada puede empañar los días grises a los que tuvo que hacer frente la presentadora, que recientemente denunció haber sido apartada de su trabajo por su embarazo.

Lidia Torrent contó que perdió un trabajo por estar embarazada

Recientemente, Lidia reveló que su andadura se topa con obstáculos e impedimentos para seguir desarrollándose profesionalmente por el mero hecho de estar embarazada. Su estado de buena esperanza junto a su pareja, el influencer y colaborador de televisión Jaime Astrain, le ha hecho quedarse fuera de un puesto de trabajo, como así ha denunciado públicamente.

“El otro día tuve la oportunidad de volver a trabajar presentando con una empresa con la que me siento como en casa y quería agradecerles que hayan vuelto a contar conmigo, aunque esté embarazada. Y digo esto porque, desafortunadamente, en otro caso no ha sido así, dado que teniendo yo una presentación cerrada, decidieron prescindir de mí”, contaba el pasado verano Lidia Torrent sobre cómo su estado le ha hecho perder un trabajo. Esto le provocaba malestar y decepción: «Estar embarazada no significa estar inválida. Sí que es cierto que hay gestaciones complicadas, de riesgo y tormentosas en las que evidentemente tu día a día y vida profesional se ven afectadas por motivos obvios. En mi caso, estoy teniendo un embarazo bueno, en el que, pese a las náuseas del principio, ardores, acidez o más cansancio del usual al estar de pie mucho rato, no me imposibilitan en absoluto seguir funcionando”.

“No estoy forzando la máquina, no hago sobreesfuerzos, escucho a mi cuerpo, le doy lo que me demanda, lo cuido y respeto, pero tengo la gran suerte de poder decir que están siendo meses dulces y no está habiendo problemas ni complicaciones. Así que quería que constase este ‘gracias’ a las empres que, contando con nosotras, nos están dando la mano e indirectamente apoyando en esta decisión elegida de ser madres en pro a nuestra vida personal”, explicaba.