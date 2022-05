Tras la muerte de Georgie Dann, el mundo de la canción del verano ha quedado huérfano. Pero, para felicidad de los amantes de los ritmos chunda chunda propio de cada periodo estival, hay una persona dispuesta a darlo todo para entretener a los españoles y hacerles mover el esqueleto en chiringuitos, terrazas y discotecas repartidas por todo el territorio nacional. Se trata de Leticia Sabater. Un año más, la antaño presentadora y actual cantante ha preparado una canción con la que promete hacernos «bailar como locos». El temazo en cuestión lleva un título tan sugerente como desprovisto de elegancia: «La puta ama». Ella está encantada con el resultado de su trabajo y asó lo ha presentado ante su público: «Hola a todos os dejo la maravillosa portada de !!La puta ama !! Diseñada por los grandes Bluemoon y Avis, el próximo lunes 30 de mayo tendréis el videoclip con el temazo veraniego». Lo más destacable de su recién estrenado hit es que, según los entendidos en música, la base del sencillo recuerda mucho a ‘Perra’, uno de los éxitos más reproducidos de la cantante catalana Paula Ribó, también conocida como Rigoberta Bandini.

Después de lanzar singles tan sonados como ‘La salchipapa’ o ‘Toma pepinazo’, la que fuera presentadora de programas infantiles en los años noventa promete deleitar al público adulto con un trabajo que se podrá ver en su canal de YouTube y se puede descargar en «Spotify, iTunes», como ella misma indica. El resto es tarea fácil: «¡A bailar como locos!».

Y si alguien duda de las buenas intenciones de Leticia Sabater en este nuevo trabajo, ha de tener en cuenta que se ha esforzado para presentar un sencillo que ofrece mucho más que un ritmo pegadizo: también incluye una letra con un sentido muy profundo. Así lo explica ella: «Para los descorazonados queme llaman oportunista por mi new temazo y que me sumo al carro, aclaro; cuento lo que me ha pasado de peque como muchos que han sufrido bullying, discriminación y violencia👹 Y es que no lo entienda como dice la canción!! aparta!». Más claro no ha podido expresarse.

La letra de la canción no tiene desperdicio «No soy una puta, cielo», rezan sus versos. «Ahora soy la puta ama. Los que me insultaban me aman. Y yo por mis fans me muero… Si sientes lo que yo, grítalo». El resultado es, como poco, llamativo. Singular. Estrambótico, pero fiel a su estilo. Una cosa está clara: hay que aplaudirle el mérito de haber intentado llegar a sus seguidores con un mensaje integrador y no con chascarrillos de índole sexual, que es lo que ha hecho hasta ahora en sus singles anteriores. ¿Ha nacido una Leticia cantautora? El tiempo dirá si continúa la estela marcada por ella misma en este bombazo musical.