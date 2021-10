Julia Janeiro ha iniciado una nueva relación con un joven futbolista que tiene 20 años. Tras romper con Brayan Mejía está de nuevo ilusionada.

Julia Janeiro rompió con su pareja, Brayan Mejía, tras más de un año juntos. Tal y como te contamos en SEMANA, la hija de Jesulín de Ubrique y el futbolista habían iniciado caminos por separado. Él con una misteriosa chica y ahora ella con otro jugador de fútbol llamado Álex Balboa. Este último tiene 20 años, doble nacionalidad y actualmente es centrocampista en el Avilés B y en la Selección de Guinea Ecuatorial. Feliz e ilusionada con él, la influencer ha posteado una frase con la que deja clara cuál es su intención en el plano del amor. Una lección muy aplaudida por sus seguidores, quienes están muy de acuerdo con ella en este sentido. «Siempre ganarás cuando te muevas con amor e intenciones genuinas», dice la joven de solo 18 años.

No ha desvelado si con esta reflexión también le manda un zasca a su ex, a quien, por cierto, dejó de seguir en el universo 2.0. Julia y Brayan no tienen ya ningún contacto en redes sociales, por lo que todo apunta a que su ruptura no ha sido del todo amistosa. Ambos comenzaron a acaparar titulares cuando ella se convirtió en mayor de edad, no obstante, tiempo después se dieron cuenta de que no querían seguir juntos. Han rehecho su vida y ya nada les une ni siquiera, dando igual su pasado en común. Prueba de ello, que ambos borraran cualquier rastro de su relación como fotografías o comentarios, detalles que hicieron saltar todas las alarmas acerca de una crisis entre ellos.

Julia Janeiro ha pasado página y lo ha hecho junto a Álex Balboa. La hija de Campanario fue vista saliendo de un hotel en el que estaba el equipo concentrado, aunque ninguno de los dos ha hablado de su romance todavía. Estuvieron comiendo juntos y posteriormente subieron a la habitación del hotel, una relación que comenzó por amigos comunes. La joven prefiere no dar detalles de su nueva vida junto a él, eso sí, los likes, los comentarios o el hecho de seguirse evidencia que hay buena sintonía entre ellos.

¿Se lo presentará pronto a sus padres?

La hija del diestro no ha desvelado si sus padres conocen a su nuevo novio, tal y como sucedió en su día con Brayan. Puede que la influencer se esté tomando con mucha más calma esta nueva etapa y prefiera ir poco a poco por si esta historia no llega esta vez a buen puerto. ¿Posará próximamente con él? Solo el tiempo lo dirá.