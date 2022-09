Tamara Falcó sigue en estado de shock después de enterarse a través de un vídeo viral de la infidelidad de Íñigo Onieva, con el que unos días antes anunciaba su matrimonio. La hija de Isabel Preysler ha sido el personaje del que más se ha hablado durante esta semana, pero ella no se ha venido a menos, al revés. Tamara ha decidido seguir adelante con sus compromisos profesionales y no esconderse más. Han sido unos días complicados, sí, en los que ha estado instalada en casa de su madre en Puerta de Hierro, Madrid. Ahora se conoce que la socialité podría tener mucho que ver con cómo ha acabado toda esta historia.

Isabel Preysler podría haber puesto un detective a Íñigo Onieva

La socialité podría haber estado muy interesada en abrirle los ojos a su hija en cuanto a Íñigo Onieva, con el que llevaba dos años antes de decidir poner fin a su relación con el empresario. Según declara Marta Cibelina en su blog, Isabel Preysler llegó a contratar un detective para que pillara a Íñigo infraganti y de esta forma, tener material que mostrarle a su hija y así abrirle los ojos.

Esto podría explicar que hayan pillado al empresario siendo infiel a la colaboradora de ‘El Hormiguero’ en pleno desierto de Nevada durante un festival. Fue allí donde Íñigo Onieva le fue infiel a Tamara Falcó. A pesar de que intentó mentir a su chica asegurando que ese vídeo era de 2019, finalmente se descubrió que no era así, que las imágenes eran de principios del mes de septiembre de este año.

Las imágenes de Íñigo Onieva han dado la vuelta a España

Fue en ese momento cuando Tamara tomó la decisión de dejar el anillo en una de las mesillas de la casa en la que vivía con el empresario y salir huyendo en busca del apoyo de su madre. De hecho, sigue instalada en Puerta del Hierro. Han sido días complicados, pero Tamara no ha parado de reconocer y agradecer el cariño y el apoyo que ha recibido por parte de su familia y amigos, que no la han dejado sola ni un momento.

A pesar de esto, Tamara no dudaba en bromear sobre la posibilidad de que su madre hubiera filtrado los vídeos de Íñigo en el festival. Durante su reaparición en el evento público que tuvo lugar el pasado martes, la hija del marqués de Griñón se reía sobre esto diciendo: «Yo creo que mi madre filtró los vídeos», declaraba entre risas a la prensa refiriéndose a los vídeos de la infidelidad de Íñigo en el festival.

La reacción de su madre a los rumores de infidelidad

El pasado viernes, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dejaban ver en una boda. Antes de encontrarse con la prensa, la marquesa de Griñón habló con su madre, que le dio algunos tips para salir airosos, ya que ella seguía creyendo a su novio: «Mi madre dijo: ‘Si os está persiguiendo todo esto, tenéis que decir algo’. Y dice Iñigo: ‘No te preocupes, Isabel, sin problema. A mí mi madre me dijo: ‘Tú no digas nada’. Pero cuando me preguntaron si perdonaría unos cuernos respondí: ¿Estamos locos o qué? Ya estaba hecho. Iñigo había dado su versión. Nos fuimos de boda, yo bebí agua, la gente bebió vino, nos sacaron fotos… Terminamos y llamo a mi madre: ‘Mamá, ya lo hemos dicho todo’. Y ella me dijo: ‘Hay más vídeos’. Yo estaba en una boda y le dije: ‘No he visto nada, vamos a verlo», continuaba. «Mi madre estaba muy preocupada. Le dije: ‘Mami, ya han llegado muy lejos. Esto es cuestión de tiempo. Si esto si no es de 2019 va a salir. Es cuestión de esperar. Mientras tanto le pido que le creas a él. Si no, no te preocupes que voy a tomar la decisión correcta. Luego empezó a cambiar la historia. Le dije la famosa frase del nanosegundo. ¡Y encima no sé lo que es un metaverso!».