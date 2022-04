Laura Matamoros lleva meses haciendo públicas sus ganas de coger un avión y viajar muy lejos. El hecho de que se convirtiera en madre por segunda vez el pasado 27 de diciembre le ha impedido cumplir este deseo, ya que ha estado centrada en cuerpo y alma a la maternidad. Sin embargo, ahora que su hijo Benjamín está a punto de cumplir cuatro meses, la ‘influencer’ ha encontrado el momento para hacer un viaje a… ¡Nueva York!

La emoción era real. Unas horas antes de revelar el destino al que iba a viajar, la hija de Kiko Matamoros mostraba desde su cuarto el momento de preparar las maletas. «Un día de locos no, lo siguiente. Aquí estoy haciendo mi maleta, con todo puesto. He metido un poco de todo. Me voy cuatro días, pero parece que me voy un mes, porque he metido de todo por si acaso», ha empezado diciendo desde su dormitorio.

«Soy un caos para hacer looks, prefiero meter todo y ya pues allí veo. Qué nervios. Hace mucho tiempo que no cojo un vuelo tan largo», decía con emoción. Desde el comienzo de la pandemia, Laura Matamoros no ha hecho un viaje largo, pero ahora ha encontrado el momento para hacerlo.

Laura se va de viaje a Nueva York después de mucho tiempo

Durante la mañana de este martes, Laura se ha ido muy temprano al aeropuerto, desde donde ha compartido los primeros Stories. Es el primer viaje que hace después de convertirse en madre por segunda vez, por lo que va a echar mucho de menos a sus pequeños. Aún así, no duda en ponerse en contacto con ellos cuando puede. De hecho, antes de entrar en el avión, Laura ha llamado a su hijo mayor, Matías, para hablar con él.

Muy probablemente, Laura se ha ido de casa dejando a sus hijos dormidos. Por este motivo, nada más ha podido, lo ha llamado para darle los buenos días. Y Laura cree que estas llamadas van a ser muy frecuentes cuando esté en la Gran Manzana. Aunque hay diferencia horaria, encontrará la hora perfecta para hablar y ver a sus hijos.

Tiene la herramienta perfecta para seguir hablando con sus hijos

Este viaje podría ser para cumplir con un compromiso profesional. No es un viaje de ocio, aunque Laura Matamoros aprovechará los cuatro días al máximo para poder disfrutar de ratitos de relax. Este viaje llega después de haber pasado una Semana Santa increíble con sus hijos y con unos amigos en Marbella. Desde allí se atrevía a compartir su primer posado semifamiliar, ya que se dejaba ver con sus hijos, los dos juntos, por primera vez, pero faltaba el padre, Benji Aparicio. A su vuelta a Madrid, Laura no ha podido casi instalarse, ya que este viaje a Nueva York lo tenía programado desde hace tiempo.

