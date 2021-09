La hija de Kiko Matamoros ha compartido a lo largo de la mañana del jueves que estaba en urgencias con su hijo Matías tras pasar una noche horrible con varios episodios de tos.

Laura Matamoros es una de las ‘influencers’ más activas en las redes sociales. La hija de Kiko Matamoros tiene épocas que está menos intensa en su perfil de Instagram, pero normalmente cuenta todo sobre su vida en esta plataforma. Nos sorprende con sus mejores noticias, pero cuando pasa por algún bache, también lo cuenta a sus fieles seguidores.

Eso es lo que ha ocurrido hace apenas unas horas, cuando Laura compartía una publicación desde la sala de urgencias de un hospital. Finalmente ha revelado que era por su hijo, que ha pasado una mala noche. Nada más se han despertado, la ‘influencer’ ha cogido a su hijo para que le mandaran algún tratamiento.

Ella misma ha querido desvelar después, ya desde su casa, el diagnóstico de su pequeño: «Después de venir de urgencias pedríaticas, que Mati tiene laringitis aguda. Ha tenido una noche… vamos, la ha tenido él y la he tenido yo. Mirad mi cara», ha empezado diciendo en sus Stories con el rostro cansado después de no dormir.

Laura Matamoros ha pasado la mañana en urgencias con su hijo

El problema es que no va a poder descansar en casa mientras su hijo está en el cole por motivos laborales: «Encima hoy tengo una sesión de fotos, súper guay que luego os contaré. Pero pobrecito mío, tiene una tos perruna. Tiene laringitis, vamos, está en el cole, está bien, pero es verdad que por la noche se agrava. Y es terrible esa tos», dice con tristeza.

La joven habría asustado a sus seguidores al compartir una imagen desde urgencias, sobre todo porque está embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, ha tranquilizado a todas cuando ha desvelado el motivo real por el que ha tenido que ir al hospital. Laura Matamoros sigue disfrutando de su embarazo. De hecho, ella misma ha desvelado hace unos días cómo se encuentra y cuántos kilos ha engordado ya con este embarazo.

Ha confesado que ha engordado 9 kilos y también cuál es el objetivo que se ha puesto y qué está haciendo para conseguirlo. Hace unos días, Laura Matamoros desveló que había cogido nada más y nada menos que 30 kilos durante el primer embarazo. Algo por lo que fue muy criticada, ya que fueron muchos los kilos y no daba una imagen saludable de cara a otras mujeres que estén esperando también a un bebé. «El otro día conté que con mi primer embarazo engordé 30 kilos y tuve una lluvia de críticas alucinante con respecto a eso porque no podía contar que yo había engordado 30 kilos porque no doy imagen para las embarazadas porque eso es malo para la salud, bla, bla, bla… «, ha comenzado explicando.

En este embarazo lleva engordados nueve kilos

«Sí que es verdad que no es lo más recomendable pero hay muchos factores. Entre ellos la retención de líquidos. Deciros que nada más dar a luz adelgacé 15 kilos. O sea sí, estaría hinchadita de líquido pero independientemente de eso en este llevo 9 kilos. Me estoy intentado cuidar mucho. Os lo estoy intentando transmitir de la mejor manera posible y es cuidando la alimentación, haciendo ejercicio y la verdad es que estoy muy contenta. Me he puesto el objetivo de solo engordar 12 kilos», ha confesado.