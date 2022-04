Belén Esteban no es la única famosa que ha sufrido un traspiés esta semana. El pasado miércoles, la colaboradora de ‘‘Sálvame‘ sufría una caída que le producía una fractura de tibia y peroné, por la que deberá permanecer de baja de seis a ocho semanas. Ahora se ha sabido que Laura Matamoros, la hija de Kiko Matamoros también ha sufrido un accidente que le ha provocado lesiones en una pierna.

Ha sido ella misma la que le ha contado lo que le ha sucedido. «Os conté que me levanté de la mesa para hacer unas fotos a unas pizzas. Me caí y me di el hostión de mi vida, básicamente», ha dicho en las redes sociales. «Me he fijado esta mañana en mi rodilla y no queréis saber cómo la tengo. Nome había dado cuenta del moratón cómo es… Esta soy yo».

«Me podéis llamar patosa»

Haciendo alarde de su sentido del humor, la joven no ha dudado en bromear con su incidente. «Me podéis llamar patosa, gracias», indica la instagrammer en el vídeo que ha publicado en las redes sociales.

En el terreno físico, Laura Matamoros procura tener muy controlados sus movimientos. Sobre todo en lo que respecta a su peso. A principios del pasado mes de marzo anunciaba que había perdido 3,2 kilos tras un mes y medio entrenando duramente después de dar a luz a su segundo hijo. «Súper resultado en mes y medio entrenando», decía en su perfil de Instagram, donde indicaba los progresos de su dieta, combinada con intensas sesiones de entrenamiento.

Sigue un intenso entrenamiento tras ser madre por segunda vez

«Después de un mes de haber dado a luz ya mi recuperación postparto empieza. Empieza físicamente hablando. Empiezo a entrenar con Crys Díaz», arrancaba diciendo el pasado 27 de enero, cuando empezó su plan para recuperar la línea. «Siempre me he involucrado mucho en el tema del deporte, que me gusta muchísimo, no solo porque me hace sentir bien físicamente, también mentalmente me ayuda 10. He empezado con ella».

Hace apenas unas semanas, Laura Matamoros viajó a Nueva York, adonde se trasladó con un grupo de amigos. «Cada vez que vengo, me sigue sorprendiendo cómo el primer día. Para mí, de las ciudades más increíbles del mundo🌝 esto sólo lo pueden hacer los americanos 🍿 PD: no me pude hacer una foto sin el pelo en la cara 😮‍💨», escribía junto a varias fotos de su viaje», destacaba en las redes. Este viaje suponía un soplo de aire fresco tras su ruptura con Benji Aparicio.

Y es que tal y como ha publicado SEMANA recientemente, Laura y Benji Aparicio llevan semanas haciendo vida por separado tras seis años de relación intermitente. La pareja, que a lo largo de su idilio ha tenido idas y venidas, lleva semanas haciendo vidas por separado en lo que se refiere a vida amorosa, pero siguen demostrando unión como padres sigue siendo firme.

Prueba de la buena relación que Laura mantiene con Benji fue la felicitación que esta le hizo con motivo de su cumpleaños, el pasado febrero. Entonces le dedicaba unas bonitas palabras. «Feliz cumple mi bebé bonito y gruñón, pero te queremos mucho», escribía junto a un emoticono de dos corazones. En este mensaje no solo dejaba claro lo mucho que lo quiere, sino que ha dado un dato sobre la personalidad de su chico que nadie conocía.

El aniversario de Benji se producía en un momento profesional importante. Hace unos meses abría su tercer restaurante bajo el nombre de ‘Mati’s Bar’, en homenaje al primer hijo de la pareja, Matías. Más tarde abrió las puertas de ‘Benji’s bar’, un restaurante ubicado en Aravaca, a las afueras de Madrid, cerca de donde vivía la pareja.

La primera gran crisis de la pareja tuvo lugar a principios del año 2019. «Lo cierto es que mal, lo que se dice mal, hemos estado estos dos meses. Pero desde que llegó el niño tuvimos problemas y empezamos con cosas que no deberían haber pasado…«, confesaba Laura. Superaron el bache, pero en abril de 2021 Benji Aparicio decidía poner punto final a su relación sentimental. «Llevamos mal un tiempo, casi desde que nació el bebé», expresaba Laura entonces.

Las razones tras la ruptura las contó las propia Laura. Fue «un poco por todo. Benji pasa muchas horas en el trabajo, es verdad. Pero la relación no estaba bien. No hacíamos planes juntos, no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años, aunque fuera con un niño». Poco después de su ruptura se dieron una segunda oportunidad. Y, tras esto, ella se quedaba embarazada de su segundo hijo, que nació a finales de diciembre de 2021. Semanas después de dar a luz, las diferencias entre ellos volvían a hacer mella y rompían, una vez más. Quién sabe si en breve se animen a retomar su difícil pero intensa historia de amor.

