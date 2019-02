9 Donde dije digo…

Tras la negación de Sofía de una relación más allá con el padre de su amiga, Kiko se echó atrás desdiciéndose: “Reconozco que me equivoqué diciendo lo que dije, rectifico. Me da igual quedar como un mentiroso porque como un mentiroso quedaré en cualquiera de los dos supuestos. Me importa poco”.