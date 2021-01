Esta semana, Laura Matamoros ha recordado uno de los episodios más duros de su vida: cuando le diagnosticaron hace un año una enfermedad ocular. Según ha contado, fue uno de los momentos más difíciles de su vida. La hija de Kiko Matamoros decidió visitar el oftalmólogo en 2019 después de sentir diversas molestias. «Me daban muchas vibraciones no en el párpado sino en el ojo, y en los aviones tenía mucha presión. Además tenía unos pinchazos muy profundos”.

En diciembre se animaba a acudir a consulta. Allí la mandaron a urgencias de manera inmediata. «Fui oftalmólogo y cuál fue mi sorpresa. Me derivaron corriendo para hacerme un TAC y hacerme pruebas». Cuando por fin le dieron los resultados no sabía qué pensar. «Fue el peor día de mi vida», ha detallado. Entonces desconocía «qué es lo que podía pasar» y no paraba de darle vueltas a «qué podía tener».

En su caso, «había que descartar que no fuera un tumor en la cabeza y después de descartarlo, descartar la esclerosis múltiple”. Fue un periodo de mucha angustia. «Me sobrepasó un poco pensar que podría llegar a tener una enfermedad. A raíz de todo esto me diagnostican que tengo un glaucoma de tensión baja. Normalmente son de tensión alta», ha detallado.

En su caso, su glaucoma viene acompañado de otra complicación. «Aparte tengo dañado el nervio óptico, lo cual veo muy poquito y de la mitad del ojo para abajo apenas tengo visión”, ha explicado Laura Matamoros a través de Stories en Instagram.

Casualidades de la vida, Laura padece la misma enfermedad que le diagnosticaron a su padre hace casi una década. El colaborador de ‘Sálvame’ ya ha perdido la visión total de su ojo derecho por culpa de un glaucoma, mientras que en el izquierdo la afección le está ganando la batalla y sabe que en unos años no podrá ver. Esta enfermedad que le fue detectada en ambos ojos hace 10 años.

Entonces, los especialistas estimaron que en los diez años siguientes perdería por completo la visión. «Hace nueve años y pico me diagnosticaron el glaucoma. Tenía entonces cuarenta y tantos por cierto de visión en el ojo derecho y un poquito mermada la del ojo izquierdo. Hoy ya no tengo visión en el ojo derecho. En el otro tengo la suficiente… Voy perdiendo visión pero espero que la cosa tarde», ha contado. “Los nervios ópticos ya están afectados y no hay operación posible, ni un tratamiento que acabe con todo esto. Es muy duro todo esto, sobre todo psicológicamente, pero no puedo hacer otra cosa. Lo que sí tengo claro es que el día que me quede ciego me quito de en medio, porque no quiero ser una carga para nadie”.

Matamoros: «Por la noche no conduzco»

A Matamoros el glaucoma ya le ha producido algunas limitaciones. Por ejemplo, evita coger el coche durante la noche. «Aparte del problema de la falta de campo de visión tengo problemas de astigmatismo. Por la noche no conduzco y por el día cada vez lo hago menos. Aunque tengo mi permiso de conducir tengo limitaciones. En el día a día no tengo muchas, algún tortazo me doy o algún objeto que me como», ha dicho.

