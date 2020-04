El clan Matamoros ha sido golpeado por el COVID-19. Después de que Diego diera positivo en el test de coronavirus y se mantuviera recluido en su casa, donde estaba solo, parece que no es el único miembro de su familia que ha sido contagiado. Después de que él relatara en sus redes sociales cuáles habían sido sus síntomas así como la dura recuperación a la que se ha enfrentado, ahora ha sido su hermana Laura Matamoros la que se ha confesado a través de su Instagram. La joven se encuentra viviendo el confinamiento junto a su pareja, Benji Aparicio, el hijo que tienen en común y familiares del cocinero, sin embargo, no esperan recibir la noticia que ella misma ha desgranado en sus stories. «Quería comentaros una cosa y es que he ido a hacerme el test del covid por los síntomas que tuve a principios de marzo. Conté cómo me sentía esos días que estuve mala, lo he pasado y he generado anticuerpos que eso es súper importante», dice la influencer. Y es que, de este modo, la hija de Kiko podría ser inmune a esta enfermedad que tantas vidas está apagando.

El polémico llamamiento de Laura Matamoros

La joven estaba feliz ante su diagnóstico, pues, de este modo, podría estar a salvo. «Ahora mismo es como si te tocara la lotería. Quiere decir que lo has pasado y que supuestamente no lo puedes volver a pasar. Decir que es muy importante, que hay que hacerse los test y saber si lo has pasado o si no«, añade. En sus palabras demuestra la tranquilidad que le acompaña tras conocer los resultados y está segura de que esta calma le ayudará a hacer esta situación más llevadera.

Su consejo es que todos los que tengan la posibilidad se realicen la prueba, sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a ellos. Un polémico llamamiento que ha generado revuelo en redes sociales, dado que hay sanitarios o familiares de pacientes que no se han podido someter a este examen, dada la escasez de los mismos. Aunque su única intención era la de concienciar y hacer la recomendación a sus followers, sus declaraciones podrían no haber tenido la acogida esperada.

La mejor enfermera de Diego

Laura se convirtió en la mejor enfermera para su hermano. A pesar de que marcaron distancia desde el principio y redujeron el contacto al máximo, ella era la encargada de hacer la compra a Diego cuando estaba de cuarentena. Iba al supermercado, pero se la dejaba en su puerta sin apenas verse. Él mismo relató en su canal de MTMAD las consecuencias de este virus en él. «Sigo sin tener olfato ni gusto. Ha sido muy duro he estado con toses muy fuertes. Es como si tuvieses asma, empiezas a toser y se cierran los pulmones, con lo cual te ahogas. Fiebres, dolores musculares, cansancio generalizado…», explicó en la plataforma de Mediaset.

Ahora está a un paso de ‘Gran Hermano’

No obstante, ahora se encuentra mejor y, de hecho, está en negociaciones ante lo que apunta a ser su próxima aventura televisiva. Diego se lo comentaba así este miércoles a Kiko Rivera en un directo de Instagram, un espacio que ahora él dedica a hacer entrevista. Se trata de ‘Gran Hermano’, formato que esta semana ha cumplido 20 años desde su estreno. Tal y como ha desvelado el joven, el programa arrancará el próximo mes de septiembre y contará con un montón de ‘celebrities’, como es habitual en el formato.

Diego, acostumbrado a ponerse delante de las cámaras, no ha ocultado su interés en formar parte del espacio de mayor éxito de Mediaset. Un programa en el que entró Estela Grande en 2019, en ‘GH VIP 7’, y cuya amistad y cercanía con Kiko Jiménez le costó su matrimonio.El joven está muy interesado en entrar en ‘GH’, así que si las negociaciones llegan a buen puerto lo tendrá muy claro: firmará el contrato y pasará a engrosar la larga lista de famosos que han pasado por las paredes del concurso. En su conversación con el hijo de Isabel Pantoja ha contado que la productora ya está buscando otros personajes que, al igual que él, deseen formar parte del programa el próximo otoño.

Esta noticia ha dejado boquiabiertos a sus followers y también al propio Kiko que como su expareja, Estela, participó eh GH DÚO. Allí entró junto a Irene Rosales y fortalecieron más si cabe su relación sentimental. El DJ, por su parte, le ha deseado públicamente que le vaya todo muy bien en sus nuevos proyectos, que se termine de recuperar del coronavirus que ha padecido estando confinado en su casa y «que se haga una bonita amistad, que nos hablemos de vez en cuando. Cuídate mucho. Te quiero ver sano y guapo como estás», le ha dicho.