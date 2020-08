Una imagen en la que aparece posando en bikini ha provocado que la hija de Kiko Matamoros tenga que aclarar si está esperando su segundo hijo.

Laura Matamoros está pasando por una de las etapa más felices de su vida. La hija de Kiko Matamoros está aprovechando cada segundo para disfrutar al máximo del verano junto a su chico, Benji Aparicio, y su hijo, Mati. En medio de sus vacaciones, la joven se ha mostrado de lo más preocupada por el estado de salud de su padre, quien ha sido trasladado de hospital tras ser operado de urgencia de una pancreatitis.

La influencer se está convirtiendo en la mediadora entre su padre y su hermana, Anita Matamoros, y le traslada la última hora sobre el colaborador de ‘Sálvame’ a la hija de Makoke. Sin embargo, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ está protagonizando sus propios «problemas». En concreto, a raíz de una imagen en la que aparece posando con un bañador de lo más actual y que sus seguidores se han lanzado a comentar y le han preguntado por un posible embarazo.

«El bikini le queda un poco extraño, ¿está embarazada?», «¿No puede estar hinchada?», «Ese bikini no te hace justicia», «Las braguitas más bajas te quedan mejor», «Parece que vas a tener gemelos», «Lindo embarazo», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la foto compartida. Harta de esto, Laura Matamoros ha hecho uso de sus historias de Instagram y ha respondido a todos los que aseguran que está esperando su segundo hijo. “Mientras estaba en la peluquería he visto ciertos comentarios y quería comentar que no estoy embarazada, estoy de vacaciones. Que me dejen en paz, que no estoy embarazada», decía.

Laura y Benji, más enamorados que nunca

A principios de 2019, Laura Matamoros y Benji Aparicio ponían punto y final a su relación, ocho meses después del nacimiento de su hijo, Matías. Sin embargo, tras un período de cambios, la hija de Kiko Matamoros tomó la decisión de volver con el padre de su pequeño tras romper con Daniel Illescas. La relación entre ambos se ha mantenido en un discreto segundo plano y la propia influencer siempre ha evitado confirmar la noticia. Hasta el pasado mes de marzo.

Con motivo de la crisis por el coronavirus, y en medio de la cuarentena, Laura Matamoros confirmaba lo que era un secreto a voces: han vuelto a apostar por su amor. En concreto, era la hija del colaborador de ‘Sálvame’ la que compartía en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece su chico cocinando una paella en el jardín de su casa.

El pasado mes de febrero hacía saltar todas las alarmas después de publicar en sus redes sociales una imagen junto al padre de su hijo para felicitarle el cumpleaños. «Por tantos muchos más ? Happy Birthday papiiii ?? A ser felices ??‍@benjiaparicio», escribía la joven por entonces.