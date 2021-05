La hija de Kiko Matamoros ha explicado los motivos de su ausencia en sus redes sociales después de confirmar su embarazo.

Hace unos días, Laura Matamoros confirmaba a través de sus redes sociales una feliz noticia a través de un emotivo vídeo: estaba esperando a su segundo hijo. Desde entonces, la hija de Kiko Matamoros ha intentado mantenerse alejada de sus perfiles en las redes sociales y ha sido este viernes por la tarde cuando ha explicado los motivos de su sonada ausencia.

A través de sus historias de Instagram, Laura Matamoros explicaba que se había ausentado de las redes sociales debido a la alergia. «Tengo un trancazo de morirme por culpa de la alergia. Estoy fatal y ya sabéis que estando embarazada no me puedo tomar cualquier cosa y lo estoy pasando francamente mal», comenzaba a explicar.

Tras esto, la hija del colaborador de ‘Sálvame’ no quiso dejar escapar la oportunidad de darle las gracias a todas aquellas personas que le habían escrito mensajes para darle la enhorabuena por su embarazado. «No me lo esperaba, la verdad. Estoy muy orgullosa de teneros y voy a dar lo mejor de mí siempre«, aseguraba. Además, horas después, no dudaba en compartir cómo se hacía una PCR para descartar una posible infección por coronavirus para poder viajar.

El embarazo de la exconcursante de ‘GH VIP’ ha pillado por sorpresa a sus seguidores y más aún después de que en las últimas semanas se confirmó la ruptura entre la joven y Benji Aparicio, algo que provocó una auténtica montaña rusa de sentimientos en ella.

Laura Matamoros y Benji Aparicio, una nueva oportunidad para formar su «familia imperfecta»

«Contaros que estoy embarazada. Es muy pronto y me hubiera gustado haber contado esta noticia de otra manera, pero es cierto que mi vida es pública. Estoy embarazada de siete semanas. Es lo más maravilloso», decía a través de un vídeo publicado hace unos días en sus redes sociales para confirmar una de las noticias más felices de su vida.

Una buena nueva que llegaba durante una etapa complicada:«He tenido muchas subidas y muchas bajadas, porque han pasado muchas cosas. Pensaba hace tres semana que iba a empezar mi vida desde cero sin Benji. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que aprovechar esta situación para estar y crear esa familia imperfecta, que es lo más importante. Mi hijo va a tener un hermanito o una hermanita. Mi familia está increíblemente feliz. Están encantados con esta decisión que hemos tomado».

A pesar de esto, la hija de Kiko Matamoros se mostraba preocupada al pensar cómo se tomarían sus seguidores la situación por la que estaba pasando, algo que provocaba que se le saltaran las lágrimas. «Me emociono porque lo quería desde hace mucho tiempo. Me hace muy feliz. Muchos vais a cuestionar cómo es la situación. Gracias a Dios puedo decir que soy muy fértil, estoy muy agradecida a este momento que estoy viviendo. Para mí conseguir crear una familia imperfecta, aunque esté de siete semanas, hubiese sido mejor contarlo más adelante, pero ha sido así», sentenciaba y pedía tranquilidad y respeto para poder vivir este segundo embarazo de la mejor de las maneras.