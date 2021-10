Laura Matamoros acaba de estrenar por fin en su nuevo hogar. Una casa en la que ella y su pareja, Benji Aparicio, se han instalado para recibir la llegada de su segundo hijo. Ha sido este martes cuando la hija de Kiko Matamoros ha encargado a una empresa de mudanzas que trasladen todos sus enseres hasta su actual vivienda. Un piso en Madrid con unas vistas impresionantes a la naturaleza.

Ha mostrado las imágenes de su nueva vivienda

Ilusionada, la ‘instagrammer’ ha compartido las imágenes del salón del que será su hogar a partir de hoy. No cabe duda de que tiene buen gusto para elegir. Porque las imágenes dejan ver que se trata de una vivienda amplia, luminosa, que cuenta con una terraza enorme que da a uno de los pulmones verdes de la capital.

A simple vista, se aprecia que su nuevo salón es más pequeño que el anterior. Pero muy probablemente el piso cuente con más habitaciones y más comodidades para albergar al nuevo miembro de la familia, que nacerá dentro de apenas unas semanas. Laura Matamoros, embarazada de siete meses, no ha querido esperar a llegar a la recta final de su gestación para hacer la mudanza. Ahora que tiene más disponibilidad le resulta más fácil colocar todos los muebles y objetos decorativos que albergaba en su anterior inmueble.

Laura Matamoros enseña los muebles y objetos decorativos de su casa

Un sofá de terciopelo verde, cómodas de diseño, láminas de estilo actual, lámparas, jarrones, fotografías… Las pertenencias de Laura y su novio ya han llegado a su nueva casa. «¿Veis todo así ahora mismo no? El salón, con todo puesto, los sofás, un poco desordenado, eso está claro, los juguetes de Mati… Pues en unas horas ya no va a haber nada porque ¡empieza la mudanza! La verdad es que os tengo que reconocer que me da una pena tremenda irme de aquí. Pero bueno, es lo que hay», decía en un vídeo que ha compartido antes de abandonar definitivamente el que ha sido su hogar hasta ahora.

A sus 28 años, Laura Matamoros lleva una frenética actividad. En las últimas 24 horas se ha dejado ver en un evento organizado en Madrid. Horas antes visitaba su centro de medicina estética de referencia para someterse al «masaje drenante» que se hace una vez por semana «para sentirme mejor y drenar toda la retención de líquidos».

«He hecho la revisión de suelo pélvico y estoy muy contenta»

También ha visitado al médico para someterse a un chequeo. «He hecho la revisión de suelo pélvico y estoy muy contenta porque en líneas generales está todo bien… gracias en parte al trabajo que he hecho, ejercicios de fuerza y demás. Sí es verdad que de aquí al parto tengo mejorar la fuerza en el suelo pélvico para que el empuje sea mejor», relataba. «Quería comentaros que es súper importante someterse a este tipo de revisiones porque a la hora del parto lo vais a notar muchísimo y va a ser mucho mejor», detallaba en su publicación.