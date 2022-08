Laura Matamoros lleva horas siendo protagonista de la actualidad después de compartir una imagen desde el hospital con unas vendas en el pecho. Hace unos días la veíamos con Benji Aparicio y con un grupo de amigos en Marbella, pero a su vuelta a Madrid, tenía un compromiso que le hacía pasar por el hospital. Ha sido ahora cuando ha querido revelar el verdadero motivo de su operación.

La joven ha desvelado los problemas que tenía en el pecho

Los embarazos habían dejado su pecho caído. Pero no ha sido el único motivo por el que ha pasado por el quirófano: «Desde hacía tiempo quería retocarme el pecho, ya que con los embarazos, cambios bruscos de peso y al no llevar la antigua prótesis debajo del músculo no estaba cómoda. Independientemente de qué, tenía que cambiar la prótesis anterior. La piel cedió mucho con los embarazos y lo tenía más caído de lo normal en consecuencia de no llevarla debajo del músculo», ha empezado explicando convencida de que tenía que hacerlo, tarde o temprano.

Pero la operación no ha quedado solo en cambiar las prótesis y arreglar su pecho, que se había visto afectado por los dos embarazos. «He aprovechado para reducir un poco el tamaño de las prótesis, ya que me sentía incómoda con tanto pecho. A la hora de vestir siempre me ha condicionado y en cuanto a comodidad, dolores de espalda, no podía más», ha seguido explicando.

Ha aprovechado la operación para hacerse una reducción

Su médica le había aconsejado poner una cantidad propia a su estatura: «Me han recomendado poner una cantidad menor, acorde a mi altura y ancho de espalda. Hemos reducido un poco más de una talla. Y la forma de la prótesis también se ha cambiado para dar así un aspecto «más recogido», ya que la anterior era muy ancha», ha terminado diciendo para aclarar todas las dudas de sus seguidores, que llevaban horas preguntándose qué le ha ocurrido a Laura.

Ya tenía programada este intervención antes de irse de vacaciones

«Hoy estoy así. Voy a descansar unos días y os cuento todo», escribía en su perfil de Instagram. Junto al texto, Laura compartía una imagen de ella misma, en la que aparece tumbada en la cama de su habitación con unas bandas en el pecho. Todos pensaron que el motivo no era otro que una operación de pecho, pero aún así, querían saber con más detalle qué le había llevado a tomar esta decisión.

A sus 29 años, la joven ya se ha sometido a la correcciones del bisturí en otras ocasiones para corregir o modificar alguna parte de su anatomía. Adora los tratamientos de medicina estética, de los que suele dar fe en su perfil de Instagram. Cabe recordar que su excuñada, Carla Barber, -ex de su hermano Diego Matamoros– era su médico de confianza cuando quería hacerse algún arreglito. Eran muy amigas y eso hizo que «todas las semanas a hacerse tratamientos faciales y corporales». Tras la ruptura del influencer con la doctora canaria, la que fuera ganadora de ‘GH VIP’ le fue «infiel» y empezó a acudir a otros conocidos centros de la capital.