El pasado mes de mayo, Laura Matamoros y Benji Aparicio confirmaban su ruptura tras varias idas y venidas y tan solo cinco meses después de haberle dado la bienvenida a su segundo hijo en común. Hace unos días, la influencer y su expareja se dejaba ver junta en las playas de Cádiz durante sus vacaciones y hacían saltar las alarmas sobre una posible reconciliación. A su regreso a España, ha sido Kiko Matamoros quien ha dado respuesta a la gran incógnita.

Vídeo: Europa Press

Sí, Laura Matamoros y Benji Aparicio se han vuelto a dar una nueva oportunidad. La pareja se ha reconciliado. Así lo ha confirmado Kiko Matamoros con una sonrisa de oreja a oreja. En concreto, el colaborador de ‘Sálvame’ ha reconocido que está al tanto de lo que ocurre y que las imágenes de su hija con su pareja en las playas de Cádiz no le sorprendieron. «De eso (la reconciliación) no me tengo que enterar (por la prensa), eso yo lo sé desde el minuto uno», aclara. Por otro lado, el tertuliano también ha dejado claro que «es de mi agrado lo que les haga felices a mis hijos y ya está». «Si quieren estar juntos y creen que tienen que estar juntos pues me parece bien», admite. Vea el vídeo para conocer la reacción de Kiko Matamoros al hablar de la reconciliación de su hija con el padre de sus hijos.

No es la primera vez que Laura y Benji se dan una nueva oportunidad puesto que su relación ha estado llena de altibajos. A lo largo de estos últimos meses, los hemos podido ver por separo y por eso llamó la atención que estuvieran juntos en la playa. Anteriormente, el chef se había instalado en casa de sus padres, donde llegaba tras recoger a sus hijos para disfrutar de ratitos con ellos.

Así apoyó Laura Matamoros a su padre en ‘Supervivientes’

Aunque se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar del paso de su padre por ‘Supervivientes’, lo cierto es que en las últimas semanas de concurso la influencer le escribía una carta en donde expresaba lo orgullosa que estaba de él. Ambos mantienen una relación increíble desde hace años y la ‘influencer’ ha querido mandarle sus ánimos: «Papitoooo!!! He de reconocer que el día que saltaste, pensé… «No sabe realmente dónde se mete» y alguna lágrima se me saltó viéndote desde Nueva York. Pero veo que cada día te están sentando mejor la arena y el mar. Ya no hay excusa para no irnos de viaje a la playa. Sabes que te queremos con todo, lo bueno y lo malo y que solo tú nos estás demostrando que en la vida se puede con todo», empieza diciéndole Laura a su padre.

«Sigue para adelante y demuestra que eres como el Real Madrid, ganador en el último minuto. Te echo mucho de menos y me has hecho mucha falta estos meses que llevas fuera, pero te veo muy bien. Y todos te queremos infinito. Vamos papá, con huevos por favor», le terminó diciendo para animarlo.