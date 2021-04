Laura Matamoros y Benji Aparicio han reaparecido juntos para llevar a su hijo al colegio, detalle con el que confirman que él es lo más importante de todo

Laura Matamoros y Benji Aparicio se dieron una segunda oportunidad en el año 2019, sin embargo, hace pocas semanas tomaron caminos por separado. El chef tomó la decisión de romper tras repetidas discusiones y problemas en la convivencia, pero siguen manteniendo el contacto por el bien de su pequeño. De hecho, esta semana han sido vistos llevando a su hijo al colegio, un gesto que evidencia que al menos tienen trato cordial. Mientras en la biografía de la redes sociales del empresario todavía figura que está enamorado de Laura Matamoros, la joven no ha hecho mención sobre su separación. Pero, ¿es este paso algo importante en su historia?, ¿han vuelto a acercarse o piensan retomar su historia de amor? A pesar de que son muchas las incógnitas que sobrevuelan sobre ambos, lo cierto es que este vídeo podría mostrar que están acercando posturas.

Vídeo: Europa Press

Eso sí, acuden en vehículos distintos. Benji en su monopatín y Laura Matamoros en su coche, lo que revela que tras dejar a su hijo Mati en la escuela, ambos volvieron a sus quehaceres diarios. Con un look deportivo y muy desenfadado, tanto la influencer como el chef siguen con su rutina, aunque sea alejados del otro como pareja. Aún es pronto para saber el futuro de Laura y Benji a nivel sentimental, no obstante, las respectivas familias de ambos estaban muy contentos con su regreso. Ahora por el bien de su único hijo se esforzarán porque haya buena relación y nada que empañe su infancia, pues los dos estaban muy presentes en la vida del niño.

Precisamente el pequeño se ha convertido en el refugio de Laura en el que es su momento más duro, según ella misma ha relatado. Aunque de forma directa ha preferido no pronunciarse, la hija de Kiko Matamoros sí lo ha hecho con frases en su Instagram. «Todo pasa por algo», escribió poco después de conocerse su ruptura con Benji. Días antes decidió desaparecer de su perfil, una drástica decisión que hizo saltar todas las alarmas a sus seguidores. Muchos se preguntaron entonces qué podía sucederle, siendo poco después cuando saltó la noticia de su ruptura. A pesar de que parte de su entorno ha sido preguntado acerca de los motivos que han provocado la separación, de momento, nadie suelta prenda. Este mismo martes Marta López, pareja de Kiko, fue preguntada y tan solo se limitó a afirmar los rumores de separación, pero no quiso dar más datos al respecto. Aseguró que eso solo le correspondía a ellos, por lo que no dio más explicaciones sobre ello.