Laura Matamoros y Benji Aparicio han recibido una gran noticia sobre su negocio de hostelería, que abre sus puertas en Barcelona

Laura Matamoros ha viajado hasta Barcelona por motivos laborales. Y es que el restaurante que regenta junto a su pareja, ‘No Na Me Bar‘, ahora abre sus puertas en la Ciudad Condal y la influencer está allí solucionando algunas cosas sobre el negocio. Este mismo jueves veíamos como Laura viajaba a Barcelona y le preguntaba a sus seguidores si conocían el motivo del viaje. Una pregunta que muchos acertaron y ella muy emocionada compartió con su cerca de millón de seguidores. «Sí, ya tengo mi pedido de No Na Me en Barcelona. Estoy muy ilusionada», ha compartido a través de sus Stories entrando a la espectacular habitación de hotel donde se hospeda y con una bolsa repleta de alimentos del restaurante que ha cosechado un gran éxito en Madrid y que ahora aterriza en la Ciudad Condal.

Laura Matamoros ha viajado hasta Barcelona el día que abre su nuevo negocio en la Ciudad Condal

Tal y como ha revelado la propia influencer, de momento, tan solo se enviarán los platos a domicilio, ya que por ahora no han abierto un restaurante físico para que la gente pueda acudir allí. «Ahora entendéis porque estamos en Barcelona y porque hemos abierto No Na Me deliveroo con Glovo», cuenta confirmando que los pedidos únicamente se podrán hacer a través de esta plataforma. «Es que es una pasada lo emocionada que estoy«, ha dicho con una sonrisa de oreja.

Además de compartir la feliz noticia a través de sus Stories y mostrarnos los platos que ella ha pedido para cenar en la noche del jueves, también compartió una publicación con la gran noticia que tanto ha emocionado a Benji y Laura. «Equipo siempree 🤍 y en todas partes MIII ! BCN we are open ! 🤩 El mejor delivery @no.na.me.bar en Barcelona! 🥳 Pidelo por @glovo_es», escribía junto a una foto en la que aparece una bolsa del restaurante. Desde el propio perfil del restaurante también han anunciado la noticia, lo que supone un gran paso para Benji Aparicio, sobre todo teniendo en cuenta la actual situación del país.

El gran éxito que está cosechando Benji Aparicio con la hostelería

Y es que a pesar de que muchos restaurantes y bares de nuestro país están teniendo que bajar las persianas por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, a Benji Aparicio el negocio le va muy bien. Actualmente tiene dos restaurantes en Madrid (uno en la capital y otro en Aravaca) y ahora expande su negocio hasta la Ciudad Condal. Aunque de momento tan solo será para llevar a domicilio, la pareja no descarta abrir un restaurante físico para que todos los amantes de su gastronomía se acerquen al local a degustarla. De momento, este es un gran paso adelante que hacen Laura y Benji.