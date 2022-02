Una de las protagonistas del nuevo número de SEMANA es Laura Londoño, protagonista de la exitosa serie de Netflix ‘Café con aroma de mujer’. La actriz ha concedido la primera entrevista en España a SEMANA. En el interior de tu revista favorita de corazón podrás leer la entrevista que nos ha concedido en exclusiva y en la que desvela cómo está viviendo que la serie que protagoniza esté en el número 1 en más de 20 países.

Como no podía ser de otra manera, Laura habla con cariño de su compañero de rodaje, William Levy. «William Levy es como un niño chiquito», dice la actriz. Ambos se han convertido en el fenómeno del momento gracias al éxito que está teniendo la serie ‘Café con aroma de mujer’. «Se ve como un hombre grandote y obvio que es un hombre grandote, pero también tiene una parte que es muy de niño, que es muy divertida, porque uno no se lo imagina», continúa diciendo.

En dicha serie, Londoño interpreta a Gaviota, una bella recolectora que se enamora de su jefe Sebastian, interpretado por William Levy, y que tendrá como principal enemiga a la expareja del atractivo empresario. Esta interpretación le ha permitido ser conocida en muchos países, algo que ella se ha tomado muy bien: «Me siento muy feliz por este éxito. Ha sido algo totalmente inesperado».

Podrás leer la entrevista de Laura Londoño en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosko y supermercado más cercano. La actriz goza no solo de un éxito increíble en el terreno profesional, también en el personal. Y es que está a punto de dar a luz a su segundo hijo. «Voy a salir de cuentas en dos semanas. Estoy súpe barrigona. Aquí donde me ves tengo todo preparado para salir corriendo en cualquier momento. Estoy ya muy cerca y me siento muy feliz», reconoce.

