La relación de Rocío Flores está pendiente de un hilo. A pesar de que este viernes en la mañana la joven defendía a su novio, Manuel Bedmar, después de las presuntas infidelidades, la cosa todavía va a dar mucho de que hablar. Y es que Laura Gutiérrez, una de las supuestas amantes del malagueño, se sienta este viernes en el ‘Deluxe‘ para someterse al polígrafo de Conchita y hablar sobre sus encuentros con el joven. Además, asegura que llega cargada de pruebas que podrían poner la relación de Rocío Flores en jaque. Mensajes, audios, fotografías… un sinfín de pruebas que no le harán ni pizca de gracia a la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

La amante de Manuel Bedmar se sienta en el Deluxe para someterse a un polígrafo

Horas antes de sentarse en el ‘Deluxe’, Laura Gutiérrez llegaba a las inmediaciones de Mediaset para someterse al polígrafo (que esta noche se emite en Telecinco). Ha estado a punto de encontrarse con Rocío Flores. Y es que tan solo unos minutos antes de que ella llegara, la hija de Rociíto salía de su colaboración en ‘El programa de AR‘ donde ha hablado de ella. Laura ha respirado aliviada, ya que asegura que no le hubiese gustado para nada encontrarse con Rocío Flores. Después, ha respondido a las preguntas de los colaboradores de ‘Sálvame’ que han acudido en su búsqueda por los pasillos de Telecinco.

Tras someterse al polígrafo de Conchita ha hablado sobre las preguntas que los tele espectadores van a poder ver esta noche. Según Laura, «varias (refiriéndose a las preguntas) son muy incómodas para ella (para Rocío Flores)». Kiko Matamoros ha querido saber si Manuel Bedmar además de llamarle «elfo» a Rocío, también tenía otros comentarios despectivos hacia ella. «No, si Manuel le tiene miedo a Rocío y a su persona. A escondidas, sí«, ha respondido Laura. La joven desconoce por qué siguen juntos y qué le impide romper con ella: «No lo sé. Yo que conozco a Manuel, no lo sé. Yo se lo preguntaba porque si no te une nada económico y con ella no eres feliz», cuenta.

Laura Gutiérrez ha confirmado que aunque Manuel trabaja, no podría llevar el mismo nivel de vida que lleva ahora gracias a su relación con Rocío Flores. «El coche, las motos, las salidas…», dice. La supuesta amante del malagueño asegura que en un principio no lo veía capaz de estar con una persona solo por dinero, «pero ahora viendo como actúa…», deja entrever. Incluso asegura que «empieza a dudar» de que a él no le gustaría sentarse en un Deluxe y empezar a hablar lo más grande sobre todo lo que ha vivido con Rocío y su familia.

María Patiño ha leído tres preguntas que Laura tendrá que responder este viernes en la noche

Durante la conversación con Laura, María Patiño ha desvelado tres preguntas que tendrá que responder en el ‘Deluxe’. «¿Es cierto que Manuel te mandaba mensajes de Rocío Flores mientras estaba en el sofá? ¿Es cierto que a Manuel le daba mucho morbo estar contigo mientras veía a Roció Flores en la televisión? ¿Tienes fotos o vídeos de Manuel desnudo que podrían dinamitar su relación si salieran a la luz? Antes de marcharse, Laura ha asegurado que a pesar de lo que ella cuente está noche la relación entre Rocío Flores y Manuel Bedmar no se va a romper. «Ella no va a romper con él. No lo sé», ha confirmado.

Tan solo unas horas antes, Rocío Flores hablaba públicamente de su novio, defendiéndole. «Lo único que os voy a decir es que tengo una relación con una persona que no es pública y que no quiere saber nada del medio. Mi vida sigue exactamente igual, estoy bien, todo está en orden. Que cada uno quiera decir lo que quiera», apunta rotunda. Se ve obligada a decir lo mismo cuando le insisten: «No voy a hablar de mi relación. Lo que sí os voy a decir que mi vida está igual, voy a seguir haciendo mi vida y que cada uno diga lo que quiera decir. Sigo con mi vida hacia delante», repite sin miramientos. En lo que sí se ha mojado es en dejar claro que está ya curada de espanto y que no le sorprenden las declaraciones de la supuesta amante de su chico: «Después de todo lo que llevo pasado, esto es mínimo», sentencia.