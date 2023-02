Laura Escanes no puede estar más feliz de haber dado el paso de ser una de las concursantes de la nueva edición de 'El Desafí0'. No solo le está permitiendo vivir una experiencia increíble, también ha incluido en su lista de amigos a muchos de los rostros conocidos con los que ha coincidido. Una de ellas ha sido Pilar Rubio, miembro del jurado de la edición. De hecho, han entablado tal amistad que Laura ha invitado a la colaboradora de 'El Hormiguero' al plató de su podcast. En 'Entre el Cielo y las Nubes', de Podimo, la 'influencer' y la presentadora de televisión han hablado de la maternidad. Y hay una declaración de Laura Escanes que ha sorprendido bastante y que no podemos pasar por alto.

Durante los primeros meses como madre, Laura Escanes era muy absorbente y trataba de darle lo mejor a su hija Roma. Sin embargo, llegó a rozar la obsesión. Antes de que llegara hasta ese punto, la que fuera mujer de Risto Mejide se dio cuenta y tuvo que hacer un gran esfuerzo para cambiar el chip. Es la primera vez que habla de esto y se ha tenido que sentar con ella Pilar para dar el paso de hacerlo público: "Yo cuando fui madre hubo un momento que todo lo que me rodeaba era mi hija, todas las conversaciones eran monotema. Llegó un momento que me di cuenta y dije: ‘Tengo 24 años, puedo hacer otras cosas’ me voy a priorizar. Y empecé a delegar, que era algo que me costaba muchísimo”, confiesa Laura.

Su obsesión le obligó a cambiar el chip y delegar

Pilar Rubio, que escucha con atención a Laura, sabe de lo que habla y le da su opinión al respecto: "Eso de juntarte con madres y sólo hablar de niños me parece un coñazo. No puedo estar todo el día en casa con los niños. Cuando yo estaba trabajando, veía que mis hijos veían otras facetas de su madre. Pero yo respeto que haya madres que dejen su carrera, que me parece admirable, para cuidar a sus hijos, yo prefiero tener ambas partes”, le hacía saber Pilar.

La 'influencer' ha tenido que escuchar todos estos daños muchas críticas sobre cómo ha gestionado ella la maternidad. El hecho de tener más de 1,9 millones de seguidores en Instagram hace que muchos le den su opinión y otros tantos, la critiquen por cada decisión que toma y que hace pública. Y de eso es consciente ella, que se queja de una de las críticas que más ha escuchado: "Otra cosa por lo que te habrán criticado seguro, si das el pecho porque lo das, si no lo das porque no lo das". Sin embargo, Pilar Rubio le aconseja algo que estamos seguros que Laura tendrá en cuenta a partir de ahora: "Que haga cada una lo que le dé la gana, nadie es ni mejor ni peor madre, hacemos lo que podemos con la idea que tenemos, sobre todo con el primero, que no tenemos idea de nada".

El dinero... ¿les da la felicidad?

Laura y Pilar son personas independientes y tienen sus propios trabajos. Eso les ha llevado a recibir muchas preguntas como si el dinero da la felicidad. "Al final, cuando tienes familia o niños siempre me preguntan seguidoras jóvenes: '¿Qué recomiendas para ser madre joven?', y yo les digo: 'Necesitas dinero', no es que te dé la felicidad o bueno... "¿Tú crees que el dinero da la felicidad?", le pregunta Laura. "Bueno, creo que es importante pero más la salud, hemos visto casos de éxito que tenían mucho dinero, les ha ido mal con la salud y se han muerto. Entonces es básico tener salud, para trabajar y tener tu dinero. Evidentemente, si tienes un nivel adquisitivo alto puedes relajarte en ciertas cosas y acceder a mejores cosas. Yo esto lo veo a nivel nutricional digo: 'Qué suerte que trabajo y tengo dinero para comprar los alimentos que quiero, al igual que los medicamentos y en la salud' en el resto de cosas que son más banales no me preocupa tanto”, explica Pilar. "El dinero lo que hace es ponerte más facilidades", añade Laura.