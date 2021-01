Laura Escanes ha revelado que su hija, Roma, lleva unas tres semanas durmiendo mal, aunque con el paso de los días va mejorando su sueño

Laura Escanes suele compartir muchos detalles de su vida con todos sus seguidores, que ya son más de millón y medio. La influencer nos ha mostrado todas sus facetas y ahora ha querido hablarnos sobre los problemas de su hija Roma, fruto de su matrimonio con el publicista Risto Mejide. La pareja, que hace escasos meses se mudaron a su nueva casa debido a que la anterior se le había quedado pequeña, ha comenzado una nueva vida pero se tienen que enfrentar a nuevos retos y problemas. Ahora, Escanes ha revelado los problemas de su hija que no le dejan dormir bien. Unos problemas que la pequeña lleva padeciendo desde hace aproximadamente unas tres semanas.

Laura Escanes asegura que su bebé lleva semanas sin dormir bien

La influencer ha compartido con sus seguidores la buena costumbre que parece que quiere ir recuperando: la de acostarse temprano por las noches. Laura quiere intentar dormirse pronto para descansar y empezar el día con las pilas cargadas. Así lo ha desvelado: «Volviendo a las buenas costumbres. Las 22:28 y ya estoy en la cama. Como tiene que ser». Pero, no ha querido desaprovechar el momento de estar en la cama para contar cómo va evolucionando el sueño de la pequeña Roma.

Hace ya unas semanas, Laura Escanes desveló que su hija Roma pasaba malas noches y no sabía cual era el motivo. Ha querido contar cuál es la situación actual: «Me preguntáis mamis y papis del mundo, Roma está empezando a dormir mejor. Durante la noche apenas se despierta o se despierta y se vuelve a dormir rápido, pero todavía le cuesta mucho dormirse sola«, comienza contando a través de Stories. «Pero bueno, se duerme y ya no se despierta y es un progreso. Ya os dije que se despertaba como 8 u 9 veces como de normal se despertaba 0 patatero y dormía del tirón», añade.

La influencer asegura que van paso a paso y la cosa va mejorando

La influencer asegura que a pesar de que todavía no duerme del todo bien, ya es un gran paso el que han dado: «Entonces, bueno, es un proceso y ya llevamos tres semanas así pero vamos mejorando y son pequeños pasos que estamos dando y no me puedo quejar. No me puedo quejar por todos los meses que ha dormido bien, ahora por tres semanas que duerma mal, me callo», cuenta.

Laura Escanes quiere ayudar a sus seguidores que se encuentre en la misma situación que ella: «Para que os orientéis un poco, Roma tiene ahora 15 meses y medio casi 16 meses. Empezó a dormir peor al cumplir los 15 meses justo y lleva tres semanas o así. Yo miraba a ver si hay alguna crisis a los 15 meses y no, hay una a los 18 meses, que espero que sea esta que se le ha adelantado», cuenta.

Además, la joven cuenta con el apoyo de sus seguidores que también le han ayudado a entender mejor todo esto: «Pero también veía por muchos mensajes directos que me mandáis, y a eso iba, porque al final compartiendo experiencia vi que más o menos coincide por edades similares les suele pasar esto. No sé. Desconozco si a los 15 meses suele pasar esto. Yo lo relacionaba más con la crisis de los 18, pero parece que también hay otra a los 15″, ha sentenciado.