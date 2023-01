La nueva canción de Shakira y Bizarrap está revolucionando el mundo. La cantante dedica unas duras palabras a Piqué y Clara Chía y muchos han interpretado la letra como una venganza artística. Como no podía ser de otra manera, han sido muchos los rostros conocidos los que han mostrado su sorpresa al escuchar este nuevo tema. Una de ellas ha sido Laura Escanes, que ha compartido con todos sus seguidores una reflexión en la que muestra su preocupación por los hijos de la cantante.

«Después de analizar en mi cabeza la sesión de Shakira tengo ciertas dudas y os las resumo porque me he despertado parlanchina (sin poder hablar para cuidar la voz hasta esta tarde). Primero, me parece un temazo, se pega y me gusta en general. Segundo, me quedé en shock cuando lo escuché ayer. Ha sido directa no, lo siguiente. Para mi gusta tal vez demasiado. No sé», empieza diciendo.

Pero su preocupación la muestra al hablar de sus hijos: «Pienso en los hijos. Y eso es lo que me tira atrás… solo por intentar protegerlos a ellos porque ya tienen una edad en la que evidentemente les van a decir cosas en el colegio… o ellos pueden ver y escuchar y ser conscientes de toda la movida y toda la guerra que hay entre ellos (y ya van tres canciones). No sé, pequeñas conclusiones y reflexiones que van pasando por mi cabeza», ha continuado diciendo.

La ‘influencer’, preocupada por los hijos de Shakira y Piqué

Aún así, Laura Escanes deja claro que entiende que los artistas hablan en sus canciones de los momentos que atraviesan en su vida personal: «También creo que los artistas y en este caso ella cantante escribe sobre cosas que siente o ha vivido y es su manera de comunicarse con sus fans. Nadie puede invalidar lo que ella ha vivido o sentido y es su manera de gestionarlo bla bla. Estoy de acuerdo», ha continuado explicando.

Y acaba recordando a los hijos que tienen en común Shakira y Piqué: «Pero a mí me vienen los niños a la cabeza todo el rato y creo que me hubiera evitado según qué cosas para no echar más leña el fuego. Que suficiente circo se ha montado ya. Creo que a veces es mejor callar por intentar proteger a los tuyos y a tu salud mental. Y dicho esto, voy a entrenar y a mover el culo a ritmo de Shak».

Piensa que no debería de echar más leña al fuego

La letra de la canción ha sido especialmente dura con Piqué y Shakira y eso ha llevado a Laura Escanes a pensar en los hijos que tienen en común, Milan y Sasha, que tienen nueve y siete años, respectivamente. Porque la cantante ataca de manera sorprendente al exfutbolista: «Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, a ti te queda grande y por esto estás con una igualita que tú».

Shakira no tiene reparos a la hora de mencionar incluso el nombre de la nueva pareja de Piqué: «tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena, tiene nombre de persona buena, CLARAmente es igualita que tú, pa’ tipos como tú, a ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú», continúa diciendo. Una letra que no ha dejado indiferente a nadie y cuyo vídeo ha conseguido ya más de 26 millones de visualizaciones.