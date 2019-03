Laura Escanes habla por primera vez tras anunciar su embarazo

2 Ha contado una anécdota del día antes de confirmar la noticia

El domingo, justo cuando volvía junto a Risto Mejide de la montaña, donde pasaron el fin de semana, Laura Escanes empezó a recibir numerosas llamadas : “Empecé a recibir un montón de llamadas de números que no tengo registrados, de números ocultos, y un mensaje de WhatsApp de una periodista, diciendo que tenía una noticia maravillosa que querían publicar pero que querían hablar antes con nosotros por si queríamos confirmarla o desmentirla. No dijimos nada porque si llegamos a decir algo, luego ponen exclusiva. Pero éramos conscientes de que en cualquier momento se iba a filtrar la noticia”.

“El lunes mucha gente lo sabía. Nos empezaron a escribir amigos, que aún no se lo habíamos contado porque no habíamos coincido con ellos. Nos queríamos esperar por precaución hasta la semana 12, pero nos vimos obligados a contarlo. En parte me siento aliviada porque como la gente ya lo sabe, no tengo la presión de decirlo, me siento más tranquila y esa es la parte positiva. Estoy súper feliz, como súper bien y antojos no tengo de momento, bueno, me ha dado por las aceitunas”, revela sobre uno de los antojos que ya empieza a tener.