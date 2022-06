Santi Millán se ha convertido en el protagonista de la semana al filtrarse un vídeo íntimo suyo. El documento gráfico ha corrido como la pólvora en redes sociales, aunque no es el único famoso que ha vivido una situación similar. Hablamos de Laura Escanes, quien acaba de contar que vivió una relación tóxica con un ex que filtró fotos íntimas de la modelo. Dolida al recordarlo, la influencer ha explicado en su podcast ‘Cariño, ¿pero qué dices?’ frente a Risto Mejide su experiencia, intentando a ayudar a aquellas personas que están pasando por lo mismo.

«Yo me acuerdo de quedar con mis amigas y recibir mensajes en los que me decía: ‘¡Oye, ¿con quién estás? Pásame una foto’ También me preguntaba qué hacía en línea (en WhatsApp) a una hora concreta, con quién estaba hablando y hasta me pedía pantallazo de esa conversación», ha comentado Laura Escanes, quien asegura que por aquel entonces era alguien vulnerable. Aunque han pasado años de esta etapa, en ese momento ella normalizaba lo que estaba sucediendo y no le daba ninguna importancia ni hacía nada por evitarlo. Pasaba por el aro y accedía a sus peticiones: «Antes lo normalizaba. Yo he pasado pantallazos, he pasado fotos con mis amigas. Lo incorporaba en mi vida como algo normal».

La catalana ha contado que se filtraron fotos suyas, algo que está penado, tal y como se recoge en el artículo 197.7 del Código Penal. «Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de la persona», se dice. «Se filtraron fotos mías íntimas que venían de alguien en quien yo confiaba», ha revelado entre sollozos.

Esta relación enseñó a Laura muchas cosas, entre otras, que no era amor, sino obsesión y que ella no quería volver a repetir en su vida una situación similar. «Pensaba que el amor era una cosa, pero según pasan los años y vas viviendo desamores te das cuenta de lo que no quieres en tu vida», ha relatado a toro pasado. Actualmente tiene una bonita relación con el publicista, con quien ha formado una bonita familia de la que ambos presumen siempre que pueden.