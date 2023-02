Laura Escanes descubre los rincones inéditos de su casa

Lleva casi un mes en su nuevo hogar. Laura Escanes se compró una casa tras su ruptura sentimental con Risto Mejide. "Ya soy propietaria", anunciaba ella misma a través de las redes sociales. Tras su separación, decidió hacerse con su propia casa, muy moderna y luminosa. Se trata de un piso luminoso con un suelo cerámico o laminado que imita a madera con el que ha comenzado su nueva vida al lado de su hija, Roma, y que de vez en cuando recibe a su actual pareja, Álvaro de Luna, con quien ya no se esconde a pesar de que al principio prefería mantener al margen esta relación. Enamorada y como flamante propietaria, la mediática influencer ha comenzado el 2023 pisando fuerte.

Con el paso de los días, la influencer nos va descubriendo nuevos rincones de su casa para cuya decoración ha contado con la ayuda de una interiorista. Sin embargo, no ha desvelado el nombre de la persona que hay detrás de su impecable decoración pero de la que no puede estar más orgullosa, ya que no para de compartir instantáneas a través de su perfil de Instagram. Eso nos ha permitido ver el estilo y los elementos más atractivos de su nueva casa, de la que presume siempre que puede. Y no es para menos.

Laura Escanes ha apostado por un mobiliario y una decoración a tope de color

A pesar de que todavía no ha hecho un house tour, algo típico entre las influencers y que estamos seguras que grabará cuando ya tenga todo listo, Laura Escanes no ha ido mostrándonos pequeñas pinceladas de su nueva vivienda en la que destacan las paredes blancas, que aporta más amplitud y luminosidad a cada una de la estancias. Sin embargo, ha decidido dejar las paredes de este color tan neutro para poder jugar con los colores vitaminas en el mobiliario y elementos decorativos. La influencer ha apostado por colores vibrantes, llamativos y que dan un chute de energía a la casa. Está claro que en casa de la influencer nunca podrás estar triste, ya que su decoración está elegida para que te suba el ánimo. Te mostramos las fotografías de la nueva vivienda de la popular influencer, en el que muestra al detalle algunas de sus estancias favoritas, como el salón. ¡No te lo pierdas!