La ‘influencer’ ha querido confirmar algo que muchos de sus seguidores llevan tiempo preguntándole: su relación con Risto Mejide no es la misma. Pero tiene una explicación y Laura Escanes lo explica.

Laura Escanes ha vuelto a ser preguntada por el punto en el que se encuentra su relación con Risto Mejide. Parece que las últimas explicaciones que dio ella a través de su perfil de Instagram no han sido suficientes para calmar los ánimos de sus más de 1,5 millones de seguidores. La ‘influencer’ ha querido aclarar que su relación con el presentador de ‘Todo es mentira’ no es la misma que antes, pero que tiene una explicación.

«Es verdad que mi relación con Risto no es la misma de antes. Las relaciones (de pareja, de amistad…) cambian y evolucionan. Ser padres es un reto y descubrimos cosas el uno del otro que antes no conocíamos. Todo cambia, pero los cambios no tienen por qué ser para ir a una situación peor. Ahora nos entendemos muchos más que al principio. Y espero que en unos años pueda seguir diciendo que la relación ha cambiado, si no, qué aburrimiento ser y pensar siempre lo mismo», explica Laura Escanes rotunda.

Con esta explicación espera que se deje ya de especular sobre una posible separación o divorcio entre ellos. Este ha sido uno de los temas más comentados estos días en las redes sociales. Tanto es así que Laura tenía que dar explicaciones al respecto, a pesar de que no es muy dada a hacer públicos ciertos temas.

El hecho de que estuviera desaparecida de las redes sociales ha sido uno de los motivos que han llevado a algunos de sus seguidores a preguntarse qué le ocurría a Laura Escanes. Muchos han apuntado a que el problema podría ser una crisis entre ella y Risto Mejide. Fue tal el revuelo mediático que la joven tuvo que salir a dar explicaciones.

«Chicos, contesto una vez y ya. Ayer lo dije en el directo, pero lo recuerdo por aquí: por no subir fotos con alguien no significa que haya pasado algo. Ni con amigos, ni con parejas…Hace unos meses que subo más bien pocas fotos como post y estoy más presente en stories. No ha pasado nada. Estamos bien. No hay divorcio, podéis estar tranquilos. He leído cada cosa», explicaba Laura Escanes.

Ahora ha querido aclarar que la relación entre ellos no está en crisis, sino que es diferente a antes de ser padres. Esto es algo lógico, ya que la llegada de un bebé cambia de manera radical la vida de una pareja. Ella defiende que su relación no es la misma porque «todo cambia», no porque haya pasado nada. Además, se anima a decir que espera que su relación siga cambiando, porque si no, «sería muy aburrido».

