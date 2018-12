4 Una modelo diferente

Así se define ella misma en una entrevista con ‘El Mundo’: “Yo soy ex Miss España y médico, las dos cosas por igual. Me recomendaron que lo ocultase o me desvinculase de esa imagen porque me restaba credibilidad, pero pensé que formaba parte de mí y el que no quisiera venir a mi consulta porque fui Miss, que no lo hiciera. Me parece un poco triste esconder cosas para que la gente me tome en serio. No tiene nada que ver ser Miss con ejercer de médico, pero yo no estoy menos preparada para mi profesión por haber salido en un certamen de belleza”.