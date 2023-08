Cada vez salen a la luz más detalles sobre la naturaleza de la relación entre Daniel Sancho y el cirujano colombiano, Edwin Arrieta, desmontando las ideas preconcebidas que teníamos sobre ellos. Lo que inicialmente parecía ser una amistad a distancia, a través de sus teléfonos móviles, con planes de quedar tan solo en Tailandia, ha resultado ser mucho más.

Según señalan, tanto Daniel como Edwin se encontraban con frecuencia en discotecas de Madrid, sin ocultar la relación que mantenían. Esto demuestra que la conexión entre ambos era mucho más estrecha de lo que podríamos haber supuesto hasta hace poco tiempo, según se ha revelado en el programa Fiesta (Telecinco).

Estas salidas nocturnas, lejos de ser encuentros casuales, parecen indicar una relación más profunda entre ambos. Personas cercanas a Daniel y Edwin han comentado que no se esforzaban en ocultar su camaradería y se les podía ver disfrutando juntos de la vida nocturna en la capital.

Daniel nunca llegó a la fiesta de la luna llena

Pero eso no es todo, pues hay más datos que apuntan a una relación aún más cercana. Según fuentes a las que ha tenido acceso el programa de televisión, Edwin tenía pensado comprar una propiedad en Barcelona, lo que podría indicar que quería estar más cerca de Daniel.

Las pistas continúan sumándose, y aunque no se conocen todos los detalles de esta intrigante relación, lo que sí es evidente es que hay mucho más en la historia de Daniel y Edwin de lo que se creía en un principio. La vida nocturna en Madrid, los planes en Barcelona, y la conexión inesperada entre ambos nos dejan con la expectativa de más revelaciones en el futuro.

También acabamos de saber que gracias a una testigo que ha localizado la revista SEMANA en Tailandia, “Daniel no estaba con dos chicas en la fiesta de la luna llena. Nunca llegó a la fiesta de la luna llena. Se detuvo en su camino”. La testigo entrevistada asegura que estuvo con Daniel hasta la luna llena. El testimonio de esta persona podría dar un giro radical a la investigación del caso de asesinato de Edwin Arrieta.

Y no es el único eslabón que falta en esta historia. ¿Qué pasa con Laura? La novia que tenía Daniel. De momento, ni rastro. Por lo que también ha podido indagar la revista SEMANA, Laura está pasándolo muy mal con esta historia y no quiere hacer ningún tipo de declaración ni a favor ni en contra de Daniel. Al parecer, teme que cualquier cosa que pueda decir, pueda utilizarse en contra de su ex.