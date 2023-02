Carmen Borrego no gana para disgustos. Justo cuando se encuentra buscando a una cuidadora que atienda en casa a su madre, María Teresa Campos, esta continúa distanciada de su hijo, José María Almoguera. Tras meses de distanciamiento entre madre e hijo, el joven está cada vez más cerca de su familia política y más lejos de la suya. En el interior del nuevo número de SEMANA podrás ver en exclusiva las imágenes que demuestran esta increíble relación entre José María y la madre de su mujer, y que son las que más dolerán a la colaboradora de televisión.

Unas imágenes en las que se puede ver la increíble sintonía que el hijo de Carmen Borrego tiene con su suegra. Entre ellos hubo mucha complicidad e incluso se dedicaron miradas cómplices y gestos de lo más cariñosos. Y de esto n puede estar más feliz Paola, que está esperando su primer hijo. A diferencia de la colaboradora de televisión, la madre de Paola tiene la suerte de estar al lado de su hija y de seguir de cerca el embarazo. Estas imágenes de su hijo en la nieve no van a hacer otra cosa que destrozar aún más a Carmen, que está viviendo el distanciamiento de su hijo con tristeza.

La publicación de estas imágenes llegan unas horas después de que SEMANA publicara en exclusiva que José María y Paola están esperando un bebé que será niño. Según ha podido saber SEMANA, la pareja no ha hecho partícipe a Carmen de una de las noticias más esperadas en un embarazo. El pasado domingo celebraron en su casa la tradicional babyshower, una fiesta en la que se aprovecha para desvelar el sexo del bebé. La hicieron junto a la familia de Paola y sus amigos más cercanos. No faltaron las anécdotas, las risas, los bailes y una gran tarta con el símbolo de interrogación en el centro. Todos los asistentes estaban deseando saber si el nuevo miembro de la familia va a ser niño o niña. Solo hubo una ausencia muy destacada y es que tal y como hemos podido saber, Carmen Borrego ni acudió a la fiesta ni se la esperaba. Aunque no es de extrañar, teniendo en cuenta la tensa relación que han mantenido nuera y suegra desde que se destapasen los incendiarios audios de la mujer de José María.

Ataviada con un vestido azul muy ceñido, que dejaba ver su barriguita, hizo su aparición Paola. En todo momento se mostró muy cómplice y emocionada con su marido. Él, por su parte, se deshizo en gestos de cariño con su suegra, Caty, a la que se encuentra cada vez más unido. Para José María, su figura es fundamental. Ha forjado una unión muy fuerte con la madre de su mujer, que es la que les está acompañando en cada una de las etapas del embarazo.