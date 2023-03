Lara Dibildos explica cómo se encuentra Laura Valenzuela a los 92 años

Laura Valenzuela no solo es una mujer muy querida en nuestro país, también es una leyenda viva de la televisión. Su hija, Lara Dibildos, se ha sentado en el plató de 'Fiesta' donde, entre otros temas, ha explicado cómo se encuentra su madre. "Acaba de cumplir 92 años y está bien", afirmaba.

La actriz y presentadora reconocía que su progenitora ahora vive de puertas para adentro, muy arropada por la familia. "Ahora no sale de casa, las reuniones las hacemos en casa". Lara Dibildos se ha mostrado muy agradecida por el cariño con el que siempre se trata a la veterana presentadora. "Ella ha estado en las casas de los españoles durante toda una vida. El secreto suyo ha sido que era la misma, en casa, en la calle. Ella no tenía un personaje delante de las cámaras y tenía el don de llegar a la gente". Asimismo ha aprovechado la oportunidad para enviarle un cálido mensaje de forma pública: "Mamá te quiero muchísimo. Mira lo bien que te tratan en Telecinco. El recuerdo tan bueno que tienen de ti. Eso te lo has ganado tú".

Lara Dibildos, muy pendiente de su madre

Durante estos últimos años, Lara Dibildos se ha convertido en portavoz improvisada de la familia. Su madre ha tenido distintos contratiempos de salud que han generado cierta preocupación. En 2021 sufrió una hipoglucemia. “Ha sido un susto, pero ya está. La recuperaron ha sido enseguida y está perfecta ahora. Está con la paliza de la ambulancia, pero está muy bien. Dando gracias", afirmaba su hija entonces. También desmintió el año pasado que estuviera ingresada en una residencia. “No sé quién me ha dicho que había estado en un centro de mayores, que no habría pasado nada, pero ya te digo que no es verdad”.

Laura Valenzuela tuvo que cambiar de residencia durante la pandemia del coronavirus porque su hogar tiene escaleras y se había caído en alguna ocasión. Fue entonces cuando sus hijos tomaron la decisión de alquilar una residencia cercana. "Se fue a la casa de al lado, alquilada, sin escaleras hasta que pasó la cuarentena, pasó lo que pasó y decidimos que ya había sido mucho tiempo separados y que queríamos estar juntos”, afirmaba su hija.