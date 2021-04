«Estoy segura de que él ama con locura a su madre», ha asegurado la hija de María Teresa Campos minutos antes de romper a llorar.

La emisión del documental de Rocío Carrasco, en donde la hija de Rocío Jurado está contando su verdad después de 25 años de silencio, está reabriendo viejas heridas. Así, en las últimas semanas hemos podido ver cómo Terelu Campos se ha mostrado afectada por el desgarrador testimonio de su íntima amiga. Con el transcurso del tiempo, y después de haberse mantenido al margen, lo cierto es que la hija de María Teresa Campos no ha dudado en mostrar el dolor que siente ante el distanciamiento de su amiga con sus dos hijos, especialmente con el pequeño, David Flores. Este sábado, la hermana de Carmen Borrego no ha podido evitar derrumbarse al hablar del joven y, con la voz entrecortada, ha explicado lo importante que ha sido este para ella.

Durante la tarde de este sábado en ‘Viva la vida’, Terelu Campos ha compartido la preocupación que siente hacia los hijos de Rocío Carrasco, unos de los grandes damnificados en el documental. Así, la colaboradora ha asegurado que durante mucho tiempo ha pensando en esos dos niños, aunque se venía abajo a la hora de hablar del pequeño, David Flores.

Cabizbaja y tapándose la cara para que la cámara no la captara llorando, Terelu Campos ha recordado que hace muchos años que no ve al nieto pequeño de Rocío Jurado y ha hecho hincapié en que le apena la situación. «Estoy segura de que él ama con locura a su madre. A mí me duele ese mucho porque he tenido la oportunidad de vivir cosas muy bonitas con él«, contaba la comunicadora.

Lo cierto es que no es la primera vez que Terelu Campos se muestra especialmente sensible a la hora de hablar del hijo pequeño de Antonio David Flores. Cabe recordar que hace tan solo una semana, la hija de María Teresa Campos, con los ojos vidriosos, se levantaba y se marchaba del plató del programa presentado por Emma García después de que José Antonio Avilés compartiera con la audiencia que el joven llamaba «titas» a las hijas de la veterana periodista. «Nosotros nunca hemos hablado de él ni lo vamos a hacer porque no es un personaje público y nunca se ha expresado públicamente. Lo que no quiere decir que no lo hayamos pasado mal por la relación que hemos tenido con él y por el tipo de persona que es. Es alguien adorable. Se me pone la carne de gallina», dijo Terelu Campos una vez calmada tras su vuelta al plató.

El recuerdo de Terelu Campos sobre el funeral de Pedro Carrasco

De la misma forma, mientras que el plantel de colaboradores comentaba el último episodio emitido de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Terelu Campos echaba la vista atrás y compartía uno de los recuerdos que tenía del tanatorio de Pedro Carrasco. En concreto, la hija de María Teresa Campos asegura que ella tan solo estuvo presente en ese momento y que una vez estaba allí coincidió con el excolaborador de ‘Sálvame’.

«Las cosas no estaban muy allá. En ese momento, él aparece en la sala y hay un momento de tensión, no se le esperaba. Es Amador Mohedano quien inmediatamente que le ve se dirige a él con muy buenas palabras. Le hace ver que no entiende cómo está ahí estando las cosas como estaban…«, comienza a narrar. Tras esto, la que fuera concursante de la primera edición de ‘Mask Singer’ insiste en que el hermano de la fallecida Rocío Jurado intentó solucionar el clima de tensión que se había formado con la llegada de Antonio David Flores.

«¿De verdad pensáis que yo no pienso en esa niña?»

Una semana después de reencontrarse con Rocío Flores después de haber estado nueve años sin verla, Terelu Campos también se ha mostrado preocupada por la situación en la que se encuentra la hija mayor de su amiga, Rocío Flores. «Aunque ella haya creído lo que ha contado su padre, no puede darle la vuelta de la noche de la mañana. ¿Tú sabes lo que tiene que tener en la cabeza ahora mismo? ¿De verdad pensáis que yo no pienso en esa niña? ¿Pensáis que yo soy una desalmada que le haría daño a esa niña? La vida está llena de sinsabores y de cosas terribles», sentencia.