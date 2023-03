La verdadera razón por la que Miguel Bosé ha perdido la voz

Pocos, muy pocos sabían cuál era el verdadero motivo por el que Miguel Bosé había perdido la voz. El instrumento que le ha catapultado al estrellato, el que le ha hecho probar las mieles del éxito...estaba silenciado. El artista está orgulloso de que, por fin, esté en proceso de recuperación, de hecho, tiene en mente una gira para el año que viene. En plena promoción por la serie de su vida que está a punto de ver la luz, ha explicado las razones que le llevaron a estar en silencio, a que su voz se quebrara como jamás había sentido. En una entrevista en televisión ha profundizado acerca de todos los problemas de salud que le han acompañado estos últimos años y lo cierto es que son sorprendentes. "Estamos seguros y convencidos que te podemos quitar el problema de la voz. Hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones que te la quita", le dijo un médico después de innumerables pruebas.

Al parecer, era una muela 'la culpable de todo'. "Me pusieron mal un implante y, con el tiempo, se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos, ¡todo! Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto después de ocho años", ha dicho Miguel Bosé en 'El Hormiguero'. "Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál es el timbre de voz de su padre, para poder comunicarme", contaba Miguel. Bosé estaba desesperado, pues estuvo varios años arrastrando una afonía a la que no encontraban explicación. Aceptaba no poder cantar, pero no "no poder comunicarse con sus hijos".

Nunca llegó a confesar que había perdido la voz en su totalidad, aunque ahora habla con total naturalidad de una situación que le provocó grandes quebraderos de cabeza. Si bien en un principio dijeron que se trataba de una sinusitis crónica, nada más lejos de la realidad. Tardaron en dar con la tecla y le hablaron de diferentes escenarios hasta que un médico se reunió con varios colegas y encontraron la verdadera causa de todo. "Me habían dicho que era emocional, de pulmón, que era reflujo, lo probé todo y viajé por todo el mundo visitando los mejores médicos. Ocho años viajando con una miseria en el alma tremenda porque había perdido la herramienta", acertó a decir Miguel Bosé.

El cantante está rodeado de un equipo que le ayuda a recuperar por completo su voz. Acude de forma habitual al foniatra con el único objetivo de cantar, grabar y crear. "Tengo que poner la voz en mi sitio para volver a mis plenas facultades. Para el año que viene, en septiembre u octubre, arranco gira", dice. Queda más de un año por delante, por lo que confía en tener tiempo suficiente para ello.