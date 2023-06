La llamada de Aless Lequio a Ana Obregón desde 'el más allá' revoluciona las redes

Han pasado unas horas desde que Ana Obregón ofreciera una esperada rueda de prensa en Madrid para presentar su libro, 'El chico de las musarañas'. En su primer acto público tras regresar a España, la presentadora compartió un relato fantasmagórico sobre Aless, fallecido el 13 de mayo de 2020, que no pasó desapercibido. Según ella, cuando estaba reunida con la editorial para hablar de la edición de la obra de su hijo, meses después de su fallecimiento, recibió una llamada de teléfono suya...

Ana Obregón comenzaba así su narración. "Cuando yo llegué de enterrar a mi hijo no quería vivir. Pero, poco a poco, empecé a pensar 'si él no está aquí, lo que él quería hacer lo tengo que cumplir yo'. Y sabía que estaba su texto, así que empecé por eso. Entonces decidimos publicar el libro. Pero en la primera reunión que tuvimos para formalizar el tema, yo no estaba convencida", contaba. "No sabía si tenía fuerzas para hacerlo, porque tenía que revivir momentos profundamente dolorosos. Pero cuando llegamos a esa comida, pongo mi móvil sobre la mesa. Y, de repente, comenzó a sonar. Miro y la llamada era de Aless... Sí, de Aless. Dije 'esto es una señal'. Hay gente que está ciega y dice 'ver para creer'... Y mira. Esto me dio fuerzas y dije 'tengo que hacerlo'. Esto es lo que quiere mi hijo", indicó.

Las palabras de la madrileña, complicadas de creer, fueron suscritas por su editora. Esta intervino en un momento de su discurso para darle la razón y revelar en primera persona que fue testigo de los hechos. "De verdad, decía 'Aless llamando'... Y nos preguntamos cómo era posible, si su móvil estaba guardado en un cajón". Como suele pasar en estos casos, la anécdota ha ocasionado un enorme revuelo en las redes sociales, donde muchos han compartido todo tipo de opiniones sobre la experiencia 'paranormal' que ha tenido Ana. El tema ha sido también uno de los más comentados en numerosos programas de radio de todo el país. No es para menos...

"Yo sé que parece de locos... Si yo llego a contar esto aquí sola... No sé. Pero me han pasado muchas cosas. Muchas señales. Yo he leído todo lo que se puede leer para escribir este libro. ¿Vosotros sabéis que el ser humano es todo energía? Y la energía no se muere, se transforma... ¡Entonces las almas son eternas! Mi hijo también escribió 'la vida es magia' y lo del móvil es una señal que me llegó. Sé que hay gente que necesita ver para creer. Pero... ¿Tú crees en el amor? Sí. ¿Puedes tocarlo u olerlo? No. ¿Por eso deja de tener lógica el amor? No... Entonces, ¿por qué no puedes creer que somos almas eternas?", continuaba Ana.

Este miércoles, la bióloga más célebre de España ha contado todos los detalles de la obra con la que rinde homenaje póstumo a su hijo Aless. Y que no solo ha hecho arder las redes. También ha irritado a Alessandro Lequio, quien saltó en 'El programa de Ana Rosa' para aclarar que el libro es en realidad un relato de lo que vivió ella, y que lo que recogen sus páginas nada tiene de agradable. "Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de maravilloso. ¡Es una historia de terror! ¡Es una historia de terror, del terror de los terrores!", sentenció.