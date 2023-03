La gran tarde de Manuel Díaz 'El Cordobés': brinda un toro a su padre

Después de años de lucha por parte de Manuel Díaz 'El Cordobés' para que se reconociese la paternidad de Manuel Benítez, la historia ha acabado con un final feliz. Padre e hijo están recuperando el tiempo perdido y viviendo momento únicos. El último ha tenido como escenario la plaza de toros de la localidad sevillana de Morón de la Frontera donde, por primera vez, el de Palma del Río ha visto a su hijo torear. Además, lo ha hecho en el marco de su gira de despedida. "La verdad que estoy muy feliz", afirmaba emocionado.

Acompañado de Virginia Troconis y su pareja, María de los Ángeles Quesada, Manuel Benítez siguió muy atento la corrida desde la barrera en la que su hijo le brindó un toro. Una jornada emocionante a la que no faltó su hermano, Julio Benítez. El torero terminó la faena saliendo a hombros acompañado por Cayetano Rivera. A su entrada a la plaza de toros Manuel Benítez reconocía que tenía ganas de poder ver a su hijo, por fin, en el coso. "Quiero que envista él al toro, sin más remedio. Aquí no hay que esperar al toro bueno: atacar a lo que salga", afirmaba a los micrófonos de Europa Press. Eso sí, subrayaba que estaba mayor y que no tenía intención de torear junto a este.

Una inolvidable jornada para Manuel Díaz

Será uno de esos días que no se olvidan en la vida de Manuel Díaz. El torero vivió una tarde triunfal en el ruedo que, además, marca el inicio de su despedida y pudo hacerlo bajo la mirada de su progenitor a quien brindó un toro. Está siendo un año muy especial para el torero, el pasado 14 de marzo publicó la primera instantánea junto a su progenitor después de años de lucha para que se reconociese su paternidad. Eligió un significativo mensaje para acercar a sus seguidores esta publicación: "¡La foto de mi VIDA!". Una preciosa imagen en la que padre e hijo se mostraban en actitud cómplice y muy felices.

A sus 54 años, el colofón a este 2023 para Manuel Díaz será su despedida de los ruedos. Su última gira, que acaba de dar el pistoletazo de salida, conmemora sus 30 años en el ruedo -tomó la alternativa en La Maestranza de Sevilla, el 11 de abril de 1993-.