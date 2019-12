La semana pasada, Malú y Albert Rivera daban por ciertos los rumores y confirmaban que están esperando su primer hijo en común. Una buena nueva que ha llenado de felicidad a la familia, como así se ha confesado ya el padre de la cantante o como se puede ver ahora en la cara de su madre. Pepi, la madre de Malú, ha sido preguntada sobre el hecho de que su hija esté embarazada, aunque prefiere no hablar a los periodistas, por miedo a contar más de la cuenta o desvelar algunas de las incógnitas que rondan sobre el bebé.

Todo hace indicar que Malú y Albert Rivera están esperando un niño e incluso se está hablando de un posible nombre, Mario. Para esto habrá que esperar, porque la pareja ha querido ser cauta a la hora de desgranar algunos detalles sobre su estado de buena esperanza. Por el momento, el político y la artista han tomado la precaución de informar a sus seguidores de la buena nueva con una foto tierna, pero aséptica en cuanto a detalles. Sus manos entrelazadas sujetando un chupete, que no es rosa ni azul, para no dar pistas, sino gris.

Eso sí, lo que Malú y Albert Rivera no han podido contener ni disimular es la emoción que les provoca estar esperando el que será su primer hijo en común: “Ahora sí… me emociona muchísimo poder c que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor”, escribían en sus respectivas cuentas personales de Instagram.