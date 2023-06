La fake news de la pillada de Sofía Suescun con otro chico

Hace días que no se habla de otra cosa en las redes sociales. Sofía Suescun subía un video a su cuenta de Instagram y se desataba la polémica. En él, además de hacer una de sus habituales acciones publicitarias, salía un hombre desnudo que no era Kiko Jiménez. Todo apuntaba a una supuesta infidelidad de la influencer con el que parecía Noel Bayarri, el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Rápidamente, los seguidores de la pareja y del influencer hacían viral unas imágenes que Suescun no tardaba en eliminar, aumentando la teoría que apuntaba a un nuevo ‘Merlos place’.

Confirmamos: El deepfake ha sido creado para darnos los mejores salseos. El reality #FalsoAmor llega el 6 de julio. pic.twitter.com/DP6MLlofRk — Netflix España ( @NetflixES) June 29, 2023

Ya era tarde, todo el mundo las había podido ver, y los principales periodistas dedicado a la información de redes sociales ya se habían hecho eco de esta ‘pillada’ histórica. Miguel Frigenti, Nuria Marín o varios Tiktokers son solo algunos de los que dieron por supuesto que la infidelidad había sucedido. En ese momento, todos buscaban la reacción más esperada: la de Kiko Jiménez. El de linares mantuvo silencio hasta ayer, que subía un storie en su cuenta de Instagram: “Yo también he visto los vídeos y nada es lo que parece. Sigo confiando en Sofía”, en un claro preludio de lo que sucedería tan solo 24 horas después.

Ha sido esta mañana cuando Netflix revelaba la bomba. Todo el revuelo que se había liado en redes ha sido en vano. El famoso vídeo viral se trataba, realmente, de una acción promocional de Falso amor, el nuevo reality que estrenará la plataforma la semana que viene. En él, como el el storie de Suescun, se juega con la inteligencia artificial para hacer creer a las parejas que participan que están siendo engañados cuando en realidad no lo están siendo y viceversa. El nuevo show, que recuerda a ‘La isla de las tentaciones’ y está producido también por Cuarzo, añade al formato inicial, las imágenes falsas y montadas.

'Falso Amor' es un formato innovador en el que cinco parejas se enfrentan a la tecnología deepfake, una técnica de inteligencia artificial que modifica imágenes, obligándoles a diferenciar qué es real y qué no lo es. En el nuevo reality de Netflix, producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), cinco parejas pondrán a prueba sus relaciones y su confianza, con un premio de 100.000 euros en juego.

Presentado por Raquel Sánchez Silva, los primeros 7 episodios de la nueva apuesta de Netflix por la telerrealidad se estrenarán a nivel global el 6 de julio y la gran final llegará el 13 de julio, donde los usuarios podrán descubrir qué pareja será la ganadora.